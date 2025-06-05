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許宇甄、游顥告發陳玉鈴等人偽造文書：沒作弊罷免案不會成立

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
國民黨立院黨團副書記長許宇甄（左）、立委游顥（中）今天前往台北地檢署，按鈴告發南投罷團領銜人涉偽造文書及違反個資法，並呼籲民眾在投票的時候投下不同意罷免票。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團副書記長許宇甄（左）、立委游顥（中）今天前往台北地檢署，按鈴告發南投罷團領銜人涉偽造文書及違反個資法，並呼籲民眾在投票的時候投下不同意罷免票。記者許正宏／攝影

國民黨立委許宇甄、游顥指出，南投第二選取罷免案死亡連署56人，扣除各項不符規定人數，根本未達罷免標準「沒有作弊的話，罷免案不會成立」，今赴台北地檢署告發民進黨南投縣議員陳玉鈴及其公費助理兼罷免案領銜人林敬桐涉刑法偽造文書罪及違反個人資料保護法。

立委游顥指出，民進黨發起各地大惡霸，第一次發現原來和諧與繁榮在賴清德總統主政下，居然離人民這麼遙遠；今捍衛權利依法告發民進黨南投縣議員、南投黨部主委陳玉鈴及陳玉鈴公費助理兼縣黨部副主委、罷免案領銜人林敬桐涉偽造文書罪及個資法，也將擇日至南投地檢署告發。

立委許宇甄直指，中選會提供各項證據死亡連署56人、第一階段提議人不得為連署人有1536人、重複連署411人、原住民身分66人、居住期間不符規定152、年齡不符規定49人、姓名錯誤或不明721人。

許宇甄表示，數字扣下來後，符合規定有1萬9648人，但實際上，要通過游顥的南投第二選區罷免案的法定人數是1萬9833人，換言之，「他們沒有作弊的話，罷免案不會成立」，另立委馬文君選區是一樣情況。

許宇甄及游顥表示，死亡連署56人有無違反個資法、偽造文書，過去民進黨用大搜索、大羈押產生寒蟬效應，讓想連署罷免綠委的人不敢行動，南投第二選區罷免案涉不法案，請檢方嚴格辦理。另，陳玉鈴等人對南投縣選委會各項批評指責，希望能向公務員道歉，不要汙衊他們，今日告發是為了以正視聽，民進黨檢調不要辦藍不辦綠。

罷免

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