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影／藍綠罷免恩怨延燒 國民黨嘉縣黨部遭搜索鐵門緊閉
國民黨嘉義縣黨部今天早上遭檢調搜索，疑似懷疑縣黨部涉嫌偽造文書，有關立委陳冠廷罷免案幽靈連署嫌疑，檢調人員在黨部內整理出大批文件，成堆放在地上，並關上鐵捲門，以偵查不公開為由，謝絕透露案情，目前仍有許多檢調人員在縣黨部搜索中。
立委陳冠廷遭國民黨發起罷免，起初該陣營誤認為是民雄鄉民代表會主席涂文生領頭，還疑似因此發起涂文生罷免案，直到後來發現是縣黨部主導後，就停止罷免涂文生，罷免案一階段連署雖有過關，但二階段連署書領件後未送件，選委會認定罷免案未成立。
立委陳冠廷罷免案發起人為徐姓男子，他事後稱自己不知情，一階段連署書超過補提期限，未補提失效。原先國民黨嘉義縣黨部人員保持低調，以為能在全台檢調搜索中平靜度過，沒想到今早突然有許多檢調人員進入搜索，大家措手不及，不清楚搜索詳細原因為何。
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