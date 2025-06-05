影／藍綠罷免恩怨延燒 國民黨嘉縣黨部遭搜索鐵門緊閉

國民黨嘉義縣黨部今天早上遭檢調搜索，疑似懷疑縣黨部涉嫌偽造文書，有關立委陳冠廷罷免案幽靈連署嫌疑，檢調人員在黨部內整理出大批文件，成堆放在地上，並關上鐵捲門，以偵查不公開為由，謝絕透露案情，目前仍有許多檢調人員在縣黨部搜索中。

立委陳冠廷遭國民黨發起罷免，起初該陣營誤認為是民雄鄉民代表會主席涂文生領頭，還疑似因此發起涂文生罷免案，直到後來發現是縣黨部主導後，就停止罷免涂文生，罷免案一階段連署雖有過關，但二階段連署書領件後未送件，選委會認定罷免案未成立。