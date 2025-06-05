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不樂觀！新北3綠委罷免二階倒數 他坦言份數有一定差距

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
國民黨新北市黨部主委黃志雄質疑，補件作業審查哪有那麼困難，中央有意拖延，打擊藍營士氣。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市黨部主委黃志雄質疑，補件作業審查哪有那麼困難，中央有意拖延，打擊藍營士氣。記者王慧瑛／攝影

罷免浪潮來襲，新北6名藍委二階皆已送件，4名綠委罷免進入二階收件倒數，其中罷免蘇巧慧、張宏陸及吳琪銘將在6月8日截止，然而選委會透露，截至目前尚未收到任何罷綠委團體要送件。國民黨新北黨部主委黃志雄坦言，罷團收件份數還有一定差距，若有達到門檻就送，沒有也尊重罷團決定。

新北檢調4月15日搜索國民黨板橋區、三重區黨部、4月28日搜索新北市黨部，黨部書記長陳貞容被收押，5月22日搜索新北土城、樹林、三峽、鶯歌區黨部並約談10多人，前後3次搜索，打亂罷團二階收件節奏。

立委蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘二階罷免倒數4天，過往罷藍委團體都會提前通知選委會，何時要送件、預計送幾份，讓選委會點交流程得以順利進行，但截至目前尚未收到任何罷綠委團體要送件。

罷免張宏陸發起人吳禹辰說，目前還在統計造冊中，希望能達到3萬至3萬2的安全份數，會統計到周日，若最後沒有達到安全門檻，將不打算送件；罷免蘇巧慧、吳琪銘團體這周也進入彙整、造冊階段，罷免蘇的安全份數需3萬、吳琪銘為3萬3，也說能否達安全門檻，將決定是否送件，

黃志雄坦言，罷團收件份數還有一定差距，目前都還在陸續收件，若有達到門檻就送，沒有也尊重罷團決定。

黃志雄直指，執政黨近一個月透過司法打壓，導致支持者卻步，連署人數大打折扣，雖然目前沒有攤位站點，但黨籍議員也透過多元方式收件，希望最後可以衝破門檻。若罷免張宏陸、蘇巧慧及吳琪銘最後沒送件，6月23日截止的罷免李坤城協助也不會減少，盼能順利送件。

過往罷藍委團體會提前通知選委會何時送件、預計份數，方便選委會作業，但目前尚未收到罷免綠委團體通知。圖為罷免藍委送件點交／本報資料照
過往罷藍委團體會提前通知選委會何時送件、預計份數，方便選委會作業，但目前尚未收到罷免綠委團體通知。圖為罷免藍委送件點交／本報資料照

罷免

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