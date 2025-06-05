綠營立委陳冠廷罷免失效 領銜人徐姓退休教官喊冤被冒名檢方偵辦

民進黨嘉縣立委陳冠廷一階連署出現造假、死人連署，超過補提期限，未補提失效；檢調4月搜索傳喚陳冠廷罷免案領銜人徐姓男子、委託人賴姓男子，複訊後請回，上午檢察官指揮調查員搜索國民黨嘉縣黨部。提議領銜人77歲徐姓男子喊冤遭冒名，稱連提議書都沒摸到，就變成領銜人，他妻子也被冒名擔任副領銜人。

陳冠廷一階段罷免提議人數經審查後不足480人，未補提議人數，罷免將自動失效。徐姓男子是退休中校教官，曾在嘉中、協同等學校服務，曾擔任國民黨黃復興黨部常務委員。徐男說，曾有黃復興黨部成員致電請他擔任罷免立委陳冠廷領銜人，他在電話中沒有同意，最近都忙著處理家中事情，根本沒摸到罷免提議書，就連妻子也被冒名。

徐姓男子說，2月收到中選會通知，才知道罷免案是以他作為領銜人送出，提議人數2639人，其中不合規定依法刪除915人，刪除後提議人1724人，比規定人數還少480人，為捍衛權利，到縣選委會撤案，也不會再補提議人數。