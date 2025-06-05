嘉檢調查辦罷免死人連署 搜索國民黨嘉縣黨部
民進黨嘉義縣立委陳冠廷、嘉義市立委王美惠罷免案一階陸續出現連署造假、死亡連署，一階都超過補提期限，未補提失效；檢調4月搜索並傳喚陳冠廷罷免案領銜人徐姓男子、委託人賴姓男子，及王美惠罷免案領銜人陳姓男子，複訊後，3人均請回，今天上午嘉義地檢署檢察官指揮調查員搜索國民黨嘉縣黨部。
據了解，有民眾委任律師向嘉義地檢署告發，指陳冠廷、王美惠兩罷免案有偽造文書、違反個資法罪嫌，嘉檢受理後，由檢察官指揮嘉縣調查站組成專案小組密集蒐證。
檢方表示，4月指揮嘉縣調查站幹員至嘉縣徐男、賴男住處，及嘉市陳男住處等地搜索，傳喚3人至嘉縣調查站偵訊，經檢方複訊後，3人均請回，全案持續偵辦中，證據到那就辦到那裡，上午檢察官指揮調查員搜索國民黨嘉縣黨部。
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