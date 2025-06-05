綠營樂觀罷免雙吳進不了投票 預告將「正式開戰」

罷免民進黨立委「雙吳」二階連署送件倒數3天，不過收件數仍有差距，民進黨內人士指出，黨內早在一階需補件就知道「雙吳」罷免走不到三階，加上藍營死亡連署風波不斷，儼然吃下定心丸，接下來將全力協助罷藍委，要「正式開戰」。

民進黨「雙吳」二階連署書六月七日送件，僅剩「黃金倒數三天」，但吳思瑤案、吳沛憶案離門檻都差數千份，吳思瑤案尚差4、5000份，吳沛憶案還缺7千多，罷免團體緊抓最後三天衝刺。

民進黨北市黨部執行長陳嘉行也舉例，罷藍委這次是由公民團體發起，而這些民團具有系統性。互相利用資源，但是很多地方沒達到安全門檻，甚至連中選會門檻都沒過，顯見二階連署具有一定難度，但國民黨在罷綠委全從未真正動員，甚至還有「作假」嫌疑，加上議員、地方派系又不團結，要過二街連署，「簡直是天方夜譚。」

黨內人士也透露，在第一階段被中選會要求補件，其實黨內就已猜到這次大罷免可能不會過，4月14日檢調搜索更對國民黨是一記重拳，接下來沒有後顧之憂，綠營將全力協助罷藍委，黨中央也已下令KPI，要求各地方黨部、議員需掛罷免看板，黨部需要找5處、各議員則找3處，並且要在6月中全部懸掛完成，要乘勝追擊。

北市黨部主委張茂楠也說，目前相關的整備都已經到位，接下來就是等中選會宣告二階審查結果那一天，就是綠營正式開戰日，將會與地方議員和黨中央合作，包含看板、宣講、市場掃街都會陸續規畫，從二階收件結果來看五區藍委都相當有機會，將與民團合作全力拉下不適任立委。

綠營人士也指出，若號稱鐵藍區的台北市一席綠委都無法進入罷免投票，那可樂觀看待全國應該都沒有綠委進入投票，可以專注進攻罷免藍委。