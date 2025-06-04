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影／批「賴皮政府」撕毀和諧繁榮 游顥籲團結投「不同意罷免」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委游顥呼籲，南投人並不弱，請大家對罷免案團結投下「不同意」票。圖／游顥辦公室提供
國民黨立委游顥呼籲，南投人並不弱，請大家對罷免案團結投下「不同意」票。圖／游顥辦公室提供

罷免國民黨立委游顥連署案本連署不足185人，罷團今補件2642份通過門檻。游顥表示，「賴皮政府」無法接受與自己不同的聲音、在國會是少數的事實，如此撕毀台灣和諧繁榮，但南投人並不弱，呼籲大家對罷免案團結投下「不同意」票。

立委游顥表示，在去年1月大選全國人民就已用投票直接表達民意，然而賴清德總統與民進黨立法院黨團總召柯建銘卻在敗選後立即籌畫以惡意的大罷免，試圖把選票上真正屬於民意的聲音硬生生要從立法院抹去。賴柯無法接受自己在國會是少數，就想靠罷免、靠操作、靠手段來改寫台灣民主的結果。

游顥指出，民進黨將政黨的黑手伸入惡意罷免連署，這是對民主制度的踐踏，就因為賴清德與柯建銘無法接受不合自己黨意的聲音，就要發起惡意大罷免，若是逆行民主的惡罷成功，明天「賴皮政府」就會消滅任何一個敢說真話、敢監督政府的人。

游顥呼籲南投民眾，監督政府是全民享有的權利，看賴清德執政一年，毫無國內和諧繁榮可言，若賴政府無法接受被人民監督，那麼大家就必須全面迎戰，對抗龐大的國家機器。南投民眾要團結起來堅守民主精神，再次站出來，用一張張「不同意」罷免票，告訴民進黨「為了下一代，我們的力量，一點也不弱。」

國民黨立委游顥呼籲，南投人並不弱，請大家對罷免案團結投下「不同意」票。圖／游顥辦公室提供
國民黨立委游顥呼籲，南投人並不弱，請大家對罷免案團結投下「不同意」票。圖／游顥辦公室提供

罷免

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