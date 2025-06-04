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傅崐萁文宣遭截取影像竄改成支持罷免 藍營將提告

中央社／ 花蓮縣4日電

國民黨立委傅崐萁近日積極走入花蓮各大活動，也發放文宣反罷免。國民黨花蓮縣黨部今天指控，有不法份子截取影像竄改文宣內容成支持罷免，誤導民眾，將追究法律責任，委託律師提告。

罷免傅崐萁二階連署達成率超過169%，傅崐萁近日回防花蓮，在長輩旅遊團遊覽車出發前「送車」，婚喪喜慶都能見到他的身影，也積極出席地方活動、學校畢業典禮或上市場掃街，發放寫有政績大扇子及文宣本。

此外，也在花蓮境內掛起看板，宣傳「全民普發一萬元」、「投不同意罷免」等看板。

國民黨花蓮縣黨部今天下午發布新聞稿指控，傅崐萁宣傳扇子遭有心人士非法截取影像竄改內容，內容具高度誤導性、不實性與政治煽動文字，嚴重混淆社會大眾視聽，操弄民意引發對立。

正面印有傅崐萁肖像的扇子，標示「不同意罷免」被改為「同意罷免」，「全民普發一萬元，還錢於民」被改為「全民支持大罷免，還權於民」，「全國稅收4年共計超徵1兆8707億元」內容，則被改為「罷免票數需要48442票」。

國民黨花蓮縣黨部指出，竄改政治人物文宣內容，已涉及偽造文書與散播不實資訊等刑責，侵害個人名譽與選舉公正性，已蒐證在案，將委請律師依法提告。

罷團則趁著連假期間，在火車站前、七星潭風景區舉起罷免旗幟。

罷免

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