反罷免傅崐萁陣營發宣傳扇 藍黨部稱遭惡意竄改將究責

國民黨立院黨團總召傅崐萁近日大動作展開反罷免行動，全縣走透透發放印有政績的扇子等文宣品，街頭也立起多面看板，但藍營發現宣傳扇遭人惡意竄改內容，表達譴責，並稱將追究法律責任。

傅崐萁散發的宣傳扇，正面印有他的相片，標示「打拼為花蓮、不同意罷免」、「全民普發1萬元」等，背面列出財劃法修法通過花蓮每年增加161億等，不只在大小活動場合分送，也有大樓信箱、車輛的雨刷夾被塞入，有人認為是傅崐萁為花蓮爭取的政績一目瞭然，也有人覺得擾民。

民進黨縣議員張美慧則在臉書分享，自己服務處信箱也被塞一把大扇子，還有用了12張紙、共24面的厚文宣，內容提到161億元要用在兒少、長者，質疑難道花蓮縣的預算都是傅崐萁在分配？

國民黨花蓮縣黨部今天表示，傅崐萁積極為花蓮爭取各項權益，這把宣傳扇內容都是真實、可查證的公共資訊。不過，縣黨部發現，竟遭有心人非法擷取影像，惡意竄改後，內容變造為「打拼為花蓮，同意罷免、全民昔支持大罷免、還權於民、罷免需票數48442票」等字樣。

黨部表示，遭竄改的宣傳扇具高度誤導性、不實性與政治煽動性，嚴重混淆視聽，損害傅崐萁名譽及國民黨形象，將追究相關不法行為人的法律責任。

另據「自由電子報」報導，傅崐萁及其中區辦公室主任，最近沒有先告知就前往各長照據點廣發反罷免文宣，中斷現場活動，宣講長達半小時，影響長者上課時間。