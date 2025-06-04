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連署補件過門檻 罷免游顥團體：不適任立委下台

中央社／ 南投縣4日電

南投縣第2選舉區立委游顥罷免案，連署書不足185人，罷免團體今天補件2642份連署書跨過法定門檻。罷團表示，補件只是一小步，更重要的是喚起全民重視，讓不適任立委下台。

南投縣選舉委員會剔除連署書風波，中央選舉委員會日前調查，國民黨立委游顥罷免案原連署人共2萬3160人，不合規定依法刪除4020人，距門檻不足693人，經複查，刪除人數由4020人，修正為3512人，修正後符合規定人數共1萬9648人，不足規定人數共185人。

罷免游顥團體今天至南投縣選委會遞交補件連署書，罷免游顥領銜人林敬桐說，他們不是補185件，是補2642件，這不是數字競賽，而是對民主信任的保衛戰，面對行政體系對民意輕蔑與刁難，「我們選擇14倍奉還」，民眾熱情全數造冊送件，這才是真正公民責任。

林敬桐表示，南投縣選委會以書寫錯誤或辨識不明刪除約1750件連署書，卻連一張查詢單都沒寄出，南投長輩和務農人口多，寫字對長輩來說不容易，還有人連印章不是正楷就被刪除，剔除標準完全不合情理，中選會調查救回508份連署書，印證南投選委會無理刪件。

游顥辦公室表示，民進黨將政黨黑手伸入惡意罷免連署，是踐踏民主制度，因為總統賴清德、民進黨立委柯建銘無法接受不合「自己黨意」聲音，就要發起惡意大罷免，若是逆行民主惡罷成功，明天「賴皮政府」就會消滅任何敢說真話、敢監督政府的人。

游顥辦公室表示，監督政府是全民權利，賴總統執政1年毫無和諧繁榮，若「賴政府」無法接受人民監督，「我們」就必須全面迎戰，對抗龐大國家機器，請南投鄉親團結堅守民主精神，再次站出來，用「不同意」罷免票告訴民進黨「我們的力量不弱」。

罷免

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