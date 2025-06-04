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罷免案涉幽靈連署 國民黨台中黨部2收押31交保

中央社／ 台中4日電

中檢偵辦台中立委罷免提案涉幽靈連署案，罷綠部分上週第二波行動，共帶回25名國民黨黨工，經調查認定涉抄錄黨員名冊，並製成罷免連署書，累計2波行動已2人收押、31人交保。

台中地檢署今天表示，檢方指揮調查局台中市調查處，5月26日起接連多天發動第二波行動，帶回國民黨台中市黨部25名黨工調查，複訊後認定皆涉偽造文書罪嫌重大，但無羈押必要，諭知其中1人新台幣5萬，其餘人各以3萬元交保。

民進黨立委蔡其昌、何欣純，以及國民黨立委顏寬恒、廖偉翔與黃健豪罷免案遭質疑涉幽靈連署，台中地檢署首波行動於今年5月2日，指揮法務部調查局台中市調查處等單位，搜索罷綠的國民黨台中黨部與涉嫌人住居所、辦公處所及政黨地方黨部共8處，也約談罷藍團體6人，共帶回19人。

檢方複訊後認定，國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍2人，涉嫌刑法偽造文書、個人資料保護法非法利用個資、公職人員選舉罷免法未經同意偽造、假冒提議等罪犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准；另有國民黨6名幹部以10萬元至20萬元不等金額交保，其餘人請回。

罷藍部分，檢方約談3嫌疑人、3證人到案說明，訊後諭知請回。

檢方5月26日再進行第二波行動，帶回國民黨25名黨工偵辦，經調查認定涉嫌協助抄錄黨員名冊，並製成罷免連署書。全案罷綠部分累計2人收押、31人交保，檢方仍持續擴大偵辦釐清。

罷免

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