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被說收集連署書太少 侯漢廷：我負債仍咬牙全力衝

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
綠委吳思瑤罷免案二階連署6月7日截止，新黨北市議員侯漢廷自罷免開始，只要有人邀請他去助講，無論在哪裡，他都會前往。圖／取自臉書「侯漢廷」
綠委吳思瑤罷免案二階連署6月7日截止，新黨北市議員侯漢廷自罷免開始，只要有人邀請他去助講，無論在哪裡，他都會前往。圖／取自臉書「侯漢廷」

綠委吳思瑤罷免案二階連署6月7日截止，罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任昨感謝地方友軍議員用各自方式幫忙，民眾黨也有動員。新黨北市議員侯漢廷今透露，雖然在負債，仍咬牙全力衝刺，但聽到有人說他收集的連署書太少，心中百味雜陳。

侯漢廷今在臉書指出，自從罷免開始，只要有人邀請他去助講，無論在哪裡，他都會前往。「雖然我還在負債，派報、印製文宣等，我都咬牙全力衝刺。」國民黨的朋友有蒐集連署書的責任額，因此只要是他跟國民黨的朋友一起前往市場、捷運站、公園呼籲連署，都當場全數交給他們或是罷免總部。

侯漢廷說，一直以來，民眾若是想要送件給他，他也是告知送往離自己最近的議員服務處或總部就可以，所以他也無法統計有多少連署書是由他這裡送出。

侯漢廷喊話，「連署的最後一哩路，我們要更加的團結衝刺。此時聽到有人說我收集的連署書太少，心中百味雜陳。」連署書收件時間到本周末，乃至補件期間皆能繼續連署，他呼籲大家將連署書送到離自己最近的議員服務處或罷免總部。

罷免

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