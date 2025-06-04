抄都抄錯？王家貞批罷免案南檢起訴書誤植 檢方回應了

台南市議員王家貞今再次要求台南地檢，對於在罷免案的正式公文起訴書中，截取王家貞在LINE群組的對話，竟然抄也抄錯的將原文中非常關鍵的「民進黨」三個字改成了「國民黨」一事應予以回應並修正。

檢方指出，本案已經起訴，進入審理程序，屆時審理時，檢察官會就起訴書相關內容做進一步修正。

王家貞說，司法單位把她的LINE中上下文對話截圖後，作為呈堂證物，原文本是「謀定而後動，面對的是司法行政等等大權一手抓的民進黨」在起訴書上成為「等等一手抓的國民黨」；身為司法偵查連署罷免綠委案起訴公文書內被多次引用其意見的當事人，她尊重司法單位在辦案時的取證，但也請司法檢調單位在繕寫取證內容時字斟句酌慎重以對，以免造成是非有誤、訊息顛倒的牽連無辜。