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藍營拚區域聯防 陸戰為主+空戰發聲反惡罷

聯合報／ 記者劉懿萱林孟潔洪子凱林佳彣／連線報導
國民黨主席朱立倫（左）陪同黨籍立委林德福（右）在永和地區向民眾請託。記者陳正興／攝影
國民黨主席朱立倫（左）陪同黨籍立委林德福（右）在永和地區向民眾請託。記者陳正興／攝影

綠營力推大罷免，傳國民黨內預估「3+5」席恐被罷掉。黨主席朱立倫昨說，將全力以赴拚到底，透過區域聯防模式，像新北就由市長侯友宜領軍站出來反惡罷，以陸戰在基層一步一腳印走訪各地，配合空戰發聲，台北和台中都是如此。

朱立倫昨陪立委林德福掃市場反罷免，他說，要面對三階的立委每一席都戰戰兢兢，民進黨動用一切手段罷掉國民黨立委，是民主最大危機。國民黨會用一步一腳印的陸戰在市場、街頭挨家挨戶爭取支持，空戰透過網路、自媒體發聲，揭發民進黨惡行惡狀。

國民黨已有上百名黨工被約談，十幾人被收押。朱說，民進黨鋪天蓋地透過司法打壓、主導中選會，阻止罷綠，甚至連行政機關查核都被收押、法辦，綠營一組透過司法不讓罷綠的人進場，另一組主導中選會讓罷綠不會成功，全台很多領銜人被收押，從南到北都是困難，他感謝不畏寒蟬效應、中選會偏頗作為站出來的人。

其中罷免綠委吳思瑤「地動刪瑤」因領銜人張克晉無預警退出，進退兩難，律師說，期限前應能達到二階連署送件門檻。罷團召集人賴苡任上周向高等行政法院提行政訴訟，昨天開庭。

賴苡任聲請暫時處分，讓連署人能代表送件，並命中選會受理連署罷免函和連署人名冊。他認為選罷法「僅限領銜人送件」規定違憲，也給中選會「上下其手、隨意解釋」的空間，強調「罷免權不可以被一人綁架」。

中選會回應，賴苡任非罷免案領銜人，也非提議人，送件及聲請假處分的主體有問題；若不限定領銜人送件，未來需補件要通知誰？若只要有提議人身分就能送件，會造成選務機關困擾，也不利選務進行。

罷免

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