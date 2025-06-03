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北市選會剔除百件罷瑤連署 蔣萬安：證明選委會獨立運作

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）與台北市政府秘書長李泰興（右）今天在市議會備詢。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（左）與台北市政府秘書長李泰興（右）今天在市議會備詢。記者余承翰／攝影

罷免綠委吳思瑤連署進入倒數，卻爆出台北市選委會查對發現第一階段有142件連署的「被罷免人」非吳。議員簡舒培今要求，市選會應說清楚142人要罷免誰？未即時移送檢調也應檢討。主委李泰興說，選委會只針對送來名冊查對，結果由中選會認定。蔣萬安也說，中選委沒有查對出來，北市選委會挑出錯誤證明該機關獨立運作，反嗆「中選會洩密給外面人士。」

簡舒培質詢指出，市委會發給選委會公文中提到罷免吳思瑤第一階段有142件意向書非罷免吳本人，她認為，市選會有必要說明這142人是誰，「還是根本就是國民黨偽造連署的中央廚房作業疏失？」且這些連署書卻放在市選會，僅發公文給中選會，並未移送檢調，認為台北市選委會有疏失。

身兼選委會主委、台北市府秘書長李泰興表示，依照流程通常是由中選會收件後，送交市選會查對，「中選會沒有發現不符被市選會發現當然會發文告知」，至於這142分連署並不是全部都是姓名錯誤，有的是名字不符、有的是欄位沒寫，而這些有疑慮名冊，檢調也有來調閱，反而是這份文件中選會為何會外流，「他也很好奇。」

李泰興強調，市選委會僅就查對結果呈報中選會，其中若涉及不法，由中選會負責告發。市長蔣萬安則表示，中選委沒有查對出來，北市選委會挑出錯誤回文中選委，更證明該機關獨立運作，反嗆「中選會洩密給外面人士。」

選委會 蔣萬安 罷免 國民黨 吳思瑤

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