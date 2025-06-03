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罷綠挫敗鄭文婷、張之豪籲道歉 林沛祥：我何錯之有？
藍營罷免基隆民進黨議員張之豪、鄭文婷爆發死亡連署遭檢調偵辦，今天二階未送件「胎死腹中」。張之豪說，早知如此，何必當初？鄭文婷則要求新任國民黨基隆市黨部主委林沛祥應向市民道歉。林沛祥回應，「我何錯之有？」要道歉的是民進黨。
張之豪表示，國民黨對他的罷免，「因為他們自己違法，散戲了」，他沒預料會如此，但他也從不恨那些基層黨工，「他們只是車手，真正該被治罪的是集團主謀」。
張之豪說，他是人民選出來的民意代表，本來也就可接受罷免的檢驗，國民黨要罷免他，他也坦然面對。既然要罷免，就一切照規則來，「主審判safe他就上壘，判out他就出局，沒有第二句話」。
張也說，國民黨不照規矩來，違法亂紀，「早知如此，何必當初？」長遠來看，國民黨這些枝微末節伎倆都不重要，台灣要安全、穩健才是重點。
鄭文婷指出，她要提醒立委林沛祥，身為新任國民黨基隆市黨部主委，不需要向市民道歉嗎？竟一錯再錯，如果至今仍不道歉，就等著市民投下罷免票，告訴林沛祥什麼是「是非對錯」。
鄭文婷表示，謝國樑已經為民政處前處長張淵翔涉案道歉，林沛祥應向市民道歉，挽救罷免的仇恨值，這是根本的是非問題，罷免監督市政的議員本來就是一件錯事。
林沛祥回應，去年民團在罷免基隆市長謝國樑的時候他就表達過，個人反對任何形式的罷免，不管是對市長、立委、議員，「我何錯之有？」
林沛祥表示，民進黨從去年選輸立委之後，就以輸不起的心態，發動側翼團體搞全國大罷免，不讓全民好好過日子，不去努力發展經濟顧民生，如今民生物價齊漲、政府弊端不斷，甚至共諜盤踞府院黨，民進黨才應自我檢討，為全民道歉。
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