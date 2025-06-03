鄭文婷促為罷免案向基隆市民道歉 林沛祥：何錯之有

罷免民主進步黨籍基隆市議員鄭文婷、張之豪案，連署到今天截止都未送件。鄭文婷說，國民黨一錯再錯，國民黨基隆市黨部主委林沛祥應向市民道歉；林沛祥說：「我何錯之有。」

2件罷免案領銜人紀文荃、游正義涉不實連署案，都遭法院裁定羈押禁見，未到基隆市選舉委員會送件；基隆選委會表示，2案連署期間為4月25日到今天，領銜人截止時間前未送件，下午5時30分結束受理收件。

鄭文婷告訴中央社記者，她要提醒也遭提罷免的立法委員林沛祥，當中國國民黨用整個黨機器發動罷免在野黨議員，基隆市政府也動用行政資源協，基隆市長謝國樑已道歉，林沛祥難道不需向市民道歉？

她說，這是最根本是非問題，在野黨議員嚴格監督市政，國民黨卻發動罷免，又以黨工身分偽裝公民進行「死亡連署」，林沛祥如果不表態，就等著罷免投票階段由選民告訴林沛祥是非對錯。

張之豪表示，他沒預料會這樣，但從不恨基層國民黨工，黨工只是「車手」，真正該被治罪的是集團主謀。他是由人民選出的民意代表，本來就可接受罷免檢驗，坦然面對，但須一切照規則，國民黨卻不照規矩違法亂紀。國民黨枝微末節伎倆不重要，台灣要安全、穩健、自由與獨立才是重點。

林沛祥說，從去年民間團體在罷免基隆市長謝國樑時，他就強調不管是對市長、立委或議員，他都反對任何形式罷免，「我何錯之有」。

他說，民進黨去年選輸立委後，就以輸不起心態發動側翼團體搞全國大罷免，不讓全民好好過日子，不努力發展經濟顧民生，現在民生物價齊漲、政府弊端不斷，甚至共諜盤踞府院黨，民進黨才應檢討後向全民道歉。