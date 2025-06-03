快訊

中職／關鍵改判激怒悍將「兄弟」 陳連宏遭驅逐、陳金鋒一邊擋哥哥一邊吵

台股只有震盪…今違約交割金額爆出「今年第二大」 僅次川普關稅衝擊

中華電信遭Google取消信任憑證 2動作喊話「沒問題」：免費延長TLS憑證

鄭文婷促為罷免案向基隆市民道歉 林沛祥：何錯之有

中央社／ 基隆3日電

罷免民主進步黨籍基隆市議員鄭文婷、張之豪案，連署到今天截止都未送件。鄭文婷說，國民黨一錯再錯，國民黨基隆市黨部主委林沛祥應向市民道歉；林沛祥說：「我何錯之有。」

2件罷免案領銜人紀文荃、游正義涉不實連署案，都遭法院裁定羈押禁見，未到基隆市選舉委員會送件；基隆選委會表示，2案連署期間為4月25日到今天，領銜人截止時間前未送件，下午5時30分結束受理收件。

鄭文婷告訴中央社記者，她要提醒也遭提罷免的立法委員林沛祥，當中國國民黨用整個黨機器發動罷免在野黨議員，基隆市政府也動用行政資源協，基隆市長謝國樑已道歉，林沛祥難道不需向市民道歉？

她說，這是最根本是非問題，在野黨議員嚴格監督市政，國民黨卻發動罷免，又以黨工身分偽裝公民進行「死亡連署」，林沛祥如果不表態，就等著罷免投票階段由選民告訴林沛祥是非對錯。

張之豪表示，他沒預料會這樣，但從不恨基層國民黨工，黨工只是「車手」，真正該被治罪的是集團主謀。他是由人民選出的民意代表，本來就可接受罷免檢驗，坦然面對，但須一切照規則，國民黨卻不照規矩違法亂紀。國民黨枝微末節伎倆不重要，台灣要安全、穩健、自由與獨立才是重點。

林沛祥說，從去年民間團體在罷免基隆市長謝國樑時，他就強調不管是對市長、立委或議員，他都反對任何形式罷免，「我何錯之有」。

他說，民進黨去年選輸立委後，就以輸不起心態發動側翼團體搞全國大罷免，不讓全民好好過日子，不努力發展經濟顧民生，現在民生物價齊漲、政府弊端不斷，甚至共諜盤踞府院黨，民進黨才應檢討後向全民道歉。

鄭文婷 罷免 民進黨 林沛祥 國民黨

延伸閱讀

藍罷綠又受挫…截止日未送件 罷基隆綠議員張之豪、鄭文婷胎死腹中

基隆七堵鐵路地下化 市長謝國樑支持：努力達成目標

影／林沛祥爭取七堵到基隆鐵路地下化 謝國樑：支持推動

影／被批反罷手舉牌「雜物」占社區停車場 林沛祥：改進

相關新聞

畢典突收「大罷免成功」紙條！綠議員感動 校方撇清：應非應屆生

畢業季來臨，新北市新莊高中今（3）日舉辦第31屆畢業典禮，校方安排「鳴鐘祝福」、「頒獎授證」等儀式，場面溫馨感人。不過，典禮期間也出現一段插曲...

罷綠挫敗鄭文婷、張之豪籲道歉 林沛祥：我何錯之有？

藍營罷免基隆民進黨議員張之豪、鄭文婷爆發死亡連署遭檢調偵辦，今天二階未送件「胎死腹中」。張之豪說，早知如此，何必當初？鄭...

南投罷馬補件超標！馬文君嗆中選會護航 更點出真正對手

南投罷免立委馬文君團體今完成二階連署補件，且份數達3846份是應補件的2.5倍，引發關注。對此，馬文君怒嗆中選會違法越權...

藍罷綠又受挫…截止日未送件 罷基隆綠議員張之豪、鄭文婷胎死腹中

藍營罷免基隆民進黨議員張之豪、鄭文婷爆發死亡連署案，檢調偵辦偽造文書已收押市府民政處前處長張淵翔等5人，連署作業停擺，今...

選罷法漏洞多！賴苡任稱「中選會上下其手」：易被操作

罷免立委吳思瑤第二階段連署將於7日截止，但領銜人張克晉退出，雖罷團欲更換領銜人，卻因同意書未達標而失敗；「地動刪瑤」召集...

罷瑤二階連署...賴苡任告中選會指「選罷法違憲」 盼法院命中選會受理

罷免立委吳思瑤第二階段連署將於7日截止，但領銜人張克晉退出，雖罷團欲更換領銜人，卻因同意書未達標而失敗；「地動刪瑤」召集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。