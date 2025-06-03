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南投罷馬補件超標！馬文君嗆中選會護航 更點出真正對手

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投罷免立委馬文君團體今完成二階連署補件，馬文君則怒嗆中選會違法越權、護航連署達標，提醒民眾再來會有更多奧步。報系資料照
南投罷免立委馬文君團體今完成二階連署補件，馬文君則怒嗆中選會違法越權、護航連署達標，提醒民眾再來會有更多奧步。報系資料照

南投罷免立委馬文君團體今完成二階連署補件，且份數達3846份是應補件的2.5倍，引發關注。對此，馬文君怒嗆中選會違法越權、護航連署達標，提醒民眾再來會有更多奧步，因對手是不再遮掩、不受監督的國家機器，籲投下不同意罷免。

罷免馬文君二階連署書法定門檻1萬8622份，罷團5月4日送件2萬748份，經縣選委會查對，剔除不合規定3817人，須補件1730人；但查對過程爆爭議，中選會介入調查，經複查，其中199件修正為合規，補件連署份數降為1531人。

而罷馬團體今至南投縣選委會完成補件，並宣布補件連署份數達3846人，超出應補件份數1531人達2.5倍，地方訝異。罷團進一步表示，後續進入三階罷免投票將重新組織團隊，並與全台的罷免團體合作，朝下架所有不適任的立委奮鬥。

對此，馬文君發聲明回應，從總統立委大選、草屯鎮長補選到罷免，這兩年多來，綠營媒體、台北名嘴、外地罷團等鋪天蓋地到南投興風作浪，大家百般忍耐、軟性抵制，不少鄉親比她還緊張憤慨，但她很放心，因為她知道鄉親就是她的後盾。

「只有我們想不到，沒有民進黨做不到。」她也提醒，這一仗，絕不好打，畢竟的對手是不再遮掩、不受監督的國家機器。更怒批中選會違法越權，去擅改縣選委會的查對結果，只為了護航連署達標，之後絕對還會有更多奧步。

馬文君也表示，連年選舉投票讓大家都很無奈，但民進黨與他的側翼就是不肯放過南投，南投人別無選擇，只能一次又一次，堅定地阻止他們，所以她還是要呼籲並懇請鄉親一定站出來投票，堅定投下「不同意罷免」。

馬文君 選委會 罷免 民進黨 國家機器 中選會

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