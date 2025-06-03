快訊

年初才向綠色威權釘孤枝 民進黨創黨元老林正杰逝世享壽73歲

柯文哲嗆檢「公訴的別淌偵查渾水」 心疼邵琇珮受折磨：變憔悴了

「街頭小霸王」林正杰病逝享壽73歲 好友嘆：2周前狀況還好

藍罷綠又受挫…截止日未送件 罷基隆綠議員張之豪、鄭文婷胎死腹中

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
藍罷基隆綠議員張之豪、鄭文婷胎死腹中，截止日未送件。本報資料照片
藍罷基隆綠議員張之豪、鄭文婷胎死腹中，截止日未送件。本報資料照片

藍營罷免基隆民進黨議員張之豪鄭文婷爆發死亡連署案，檢調偵辦偽造文書已收押市府民政處前處長張淵翔等5人，連署作業停擺，今天截止日仍未送件，基隆選委會下午5時30分宣布收件截止，罷免案不成立。

基隆市選委會今天指出，有關第3選區議員鄭文婷、第5選區議員張之豪罷免案，連署期間為114年4月25日至6月3日，領銜人至今天截止時間前並未送件，選委會於下午5時30分由委員許清坤宣布收件時間已截止，結束受理收件，監察小組委員白明鈿在場監察。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會合作，推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，反制綠營罷免國民黨立委林沛祥。罷鄭、罷張提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調偵辦至今，累計5名被告收押，11人交保。

目前羈押禁見被告有罷鄭領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、基市府前民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、罷免張之豪領銜人游正義。

鄭文婷 罷免 民進黨 張之豪 基隆市選委會 國民黨

延伸閱讀

基隆死亡連署案國民黨4黨工3人交保 累計5收押、11交保

獨／謝國樑為張淵翔案首度鞠躬道歉 並批：非常不應該

罷林沛祥連署最後夜切蛋糕 今送件估逾3.8萬安全門檻

基隆罷綠議員領銜人游正義羈押獲准 死亡連署第5人收押

相關新聞

畢典突收「大罷免成功」紙條！綠議員感動 校方撇清：應非應屆生

畢業季來臨，新北市新莊高中今（3）日舉辦第31屆畢業典禮，校方安排「鳴鐘祝福」、「頒獎授證」等儀式，場面溫馨感人。不過，典禮期間也出現一段插曲...

若大罷免成功…他直言民進黨將修法 拉下韓國瑜換柯建銘掌立院

全台大罷免延燒中，國民黨先前為反制罷免，指如民進黨大罷免成功，將讓民進黨立院黨團總召柯建銘成為立法院長，然根據相關規定，...

南投罷馬補件超標！馬文君嗆中選會護航 更點出真正對手

南投罷免立委馬文君團體今完成二階連署補件，且份數達3846份是應補件的2.5倍，引發關注。對此，馬文君怒嗆中選會違法越權...

藍罷綠又受挫…截止日未送件 罷基隆綠議員張之豪、鄭文婷胎死腹中

藍營罷免基隆民進黨議員張之豪、鄭文婷爆發死亡連署案，檢調偵辦偽造文書已收押市府民政處前處長張淵翔等5人，連署作業停擺，今...

選罷法漏洞多！賴苡任稱「中選會上下其手」：易被操作

罷免立委吳思瑤第二階段連署將於7日截止，但領銜人張克晉退出，雖罷團欲更換領銜人，卻因同意書未達標而失敗；「地動刪瑤」召集...

罷瑤二階連署...賴苡任告中選會指「選罷法違憲」 盼法院命中選會受理

罷免立委吳思瑤第二階段連署將於7日截止，但領銜人張克晉退出，雖罷團欲更換領銜人，卻因同意書未達標而失敗；「地動刪瑤」召集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。