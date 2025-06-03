藍罷綠又受挫…截止日未送件 罷基隆綠議員張之豪、鄭文婷胎死腹中

藍營罷免基隆民進黨議員張之豪、鄭文婷爆發死亡連署案，檢調偵辦偽造文書已收押市府民政處前處長張淵翔等5人，連署作業停擺，今天截止日仍未送件，基隆選委會下午5時30分宣布收件截止，罷免案不成立。

基隆市選委會今天指出，有關第3選區議員鄭文婷、第5選區議員張之豪罷免案，連署期間為114年4月25日至6月3日，領銜人至今天截止時間前並未送件，選委會於下午5時30分由委員許清坤宣布收件時間已截止，結束受理收件，監察小組委員白明鈿在場監察。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會合作，推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，反制綠營罷免國民黨立委林沛祥。罷鄭、罷張提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調偵辦至今，累計5名被告收押，11人交保。

目前羈押禁見被告有罷鄭領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、基市府前民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、罷免張之豪領銜人游正義。