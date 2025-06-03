選罷法漏洞多！賴苡任稱「中選會上下其手」：易被操作

罷免立委吳思瑤第二階段連署將於7日截止，但領銜人張克晉退出，雖罷團欲更換領銜人，卻因同意書未達標而失敗；「地動刪瑤」召集人賴苡任向法院聲請暫時處分，請求法院命中央選舉委員會受理賴苡任提出的連署罷免函和連署人名冊，台北高等行政法院今開庭調查證據。

賴苡任受訪指出，選罷法第80條第3項有違憲之虞，因為僅限定「只有領銜人可以送件」，而選罷法第76第8項應是領銜人的下車條款，並非備補領銜人的上車條款。

他說，庭內法官多次詢問中選會問題，但中選會代表支支吾吾，都沒有明確答覆，可見中選會對於選罷法也不是非常了解，例如為什麼第一階段提議人不能當第二階段連署人，分1%、10%的意義何在？

賴苡任表示，連署函到底誰是主管機關，中選會認為相對人應該是北市選委會，而他們也提出相關事證，例如領表時候拿到中選會給的連署函，所以中選會當然是相對人。

他說，最後能不能罷免吳思瑤，他不能肯定，但在這過程當中，可以看到中華民國選罷法有諸多漏洞，有很多讓中選會上下其手、隨意解釋的空間，所以他們才向行政法院提出訴訟，希望全國不分藍綠、不分朝野都能重視選罷法的漏洞，漏洞越多越容易被有心人操作，並希望法官可以做出暫時處分，希望能由連署人送件，而非僅限於領銜人。

媒體問及吳思瑤稱賴苡任為「當今第一政治癡漢」，賴苡任則回應，謝謝吳思瑤幹事長指教，並反稱吳是「政壇第一美魔女」。