罷瑤二階連署...賴苡任告中選會指「選罷法違憲」 盼法院命中選會受理

罷免立委吳思瑤第二階段連署將於7日截止，但領銜人張克晉退出，雖罷團欲更換領銜人，卻因同意書未達標而失敗；「地動刪瑤」召集人賴苡任向法院聲請暫時處分，請求法院命中央選舉委員會受理賴苡任提出的連署罷免函和連署人名冊，台北高等行政法院今開庭調查證據。

賴苡任委任律師指出，罷免權是憲法所保障的權利，而公職人員選舉罷免法第76條第8項，立法原意是不希望罷免案受領銜人一人就影響送件，是規定領銜人的「下車」條款，但中央選舉委員會卻錯誤解釋成備補領銜人「不得上車」。

律師舉例，監察院長陳菊生並持續請假，副院長李鴻鈞理所當然代理職務，副手即時、自動、當然遞補是社會常識，也是制度運轉的一部分。

再者，律師主張選罷法第80條第3項有違憲之虞，第二階段連署書沒有授權欄位，意旨連署人從未授權領銜人代為提交連署書，條文中規定「罷免案提議人之領銜人」一次提出連署人名冊，形同於將數萬名連署人的意志，交給一位既未受託、也未被知悉之人，認為連署人應可以自行送件。

律師指出，罷免權不可以被一人綁架，要為連署人捍衛憲法保障的地位和權益，且賴苡任已窮盡各種辦法，卻被中選會惡意解釋，認為本案確實具有急迫性，而目前已有2萬1000餘份連署書，接下來會由民眾黨提供份數，認為在7日期限之前可以達到送件門檻。

法官問及本案相對人應為中選會或台北市選舉委員會？律師表示，選罷法主管機關是中選會，且北市選委會無法違反中選會的意旨，認為相對人即為中選會。律師指出，在聲請暫時處分之前，5月23日已向中選會發函請求受理，中選會同月29日回函表示依法無法接受，意指否決申請。

中選會則認為，賴苡任非罷免案領銜人，也非提議人，認為申請受理送件及聲請假處分的主體有問題，至於賴是否為一名適格的連署人，目前尚無法確定，畢竟要審核居住期間和年齡是否符合法定要件。

中選會指出，受理與否的決定機關為北市選委會，並非中選會，而29日只是單純釋疑法規上的疑慮，並不能稱為一個行政處分，另人民希望機關予以受理連署人名冊，是要法院就尚未發生的事情做暫時處分裁定，恐侵害行政權。

中選會表示，領銜人在罷免案過程中扮演重要角色，例如名冊不足必須要有對象去通知補件，而選罷法第80條第3項若不限定送件者為領銜人，如何能符合條文「一次提出」的規定，若只要是有提議人身份就能送件，分批分次送會造成選務機關困擾，也不利選務進行。

賴苡任則反駁，當初二階領表時，中選會有提供空白連署罷免函，並表示「認函不認人」，即使領銜人親自送件，也得要有連署函，北市選委會才會收件受理，他問「如果被狗叼走呢？」中選會告知他，函不能補拿，就等於罷免案結束了。

法官好奇地問，函沒有編號，如何能得知空白連署罷免函沒有被影印？中選會回應，根據相關查對辦法，領取連署人名冊時同時會交付連署罷免函，是制式格式，也沒有說不能影印，遺失也可以向中選會請求協助。

法官也問，為何選罷法規定第一階段提議人不能作為第二階段連署人，「分開計算這樣的設計意義到底在哪裡」、「已經分開計算，但領銜人卻如影隨形的出現，令人疑惑」，且為何備補領銜人一定要獲二分之一書面同意？中選會代表則回應，中選會並非立法機關，難以說明。