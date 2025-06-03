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畢典突收「大罷免成功」紙條！綠議員感動 校方撇清：應非應屆生

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市議員李宇翔今（3）日參加新莊高中畢業典禮，意外收到一張匿名紙條，上頭寫著「大罷免，大成功！」引發關注。圖／擷自李宇翔臉書
新北市議員李宇翔今（3）日參加新莊高中畢業典禮，意外收到一張匿名紙條，上頭寫著「大罷免，大成功！」引發關注。圖／擷自李宇翔臉書

畢業季來臨，新北市新莊高中今（3）日舉辦第31屆畢業典禮，校方安排「鳴鐘祝福」、「頒獎授證」等儀式，場面溫馨感人。不過，典禮期間也出現一段插曲，原來是返校參與活動的民進黨籍、新北市議員李宇翔意外收到一張匿名紙條，上頭寫著「大罷免，大成功！」引發關注。

李宇翔在臉書還原當時情況，表示他被一名自稱「林口人」的學弟叫住，對方遞上一張手寫紙條，筆跡雖然倉促，卻語氣堅定。他認為，這不只是個人情緒的表達，更反映出年輕世代對政治發展的關注與不滿，「連高中生都展開行動，關心台灣的未來了，相信大罷免一定大成功！」

根據《中時新聞網》報導，針對此事，新莊高中校長謝金城已回應，送出紙條的應非應屆生，校內學生平時以課業為重，並未特別鼓勵政治參與。他強調，學生都很有創意，會在社群平台設立粉絲專頁，分享校園點滴、影像創作體驗營等，還自編畢業歌，可到「HCSH媒體服務隊（New Taipei HCSH） 」YouTube頻道收聽。

全台大罷免延燒中，國民黨先前為反制罷免，指如民進黨大罷免成功，將讓民進黨立院黨團總召柯建銘成為立法院長，然根據相關規定，並無罷免現任立法院長韓國瑜的明文規定。國民黨立委謝龍介今日表示，如果民進黨大罷免成功，將修改改選門檻，以改選立法院長。

罷免 畢業典禮 民進黨 李宇翔

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