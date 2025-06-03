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罷吳思瑤二階連署有望達標？ 張斯綱今送逾4500份連署書給罷團

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員張斯綱今天已送交4513份罷瑤二階連署書至罷瑤總部。圖／張斯綱研究室提供
國民黨北市議員張斯綱今天已送交4513份罷瑤二階連署書至罷瑤總部。圖／張斯綱研究室提供

罷免民進黨立委吳思瑤案二階連署倒數，罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任今受訪提及還差5、6千份才到門檻。國民黨北市議員張斯綱下午表示，已送交4513份連署書至罷瑤總部，強調他自始至終都是抱持「盡我所能、全力協助」的信念。

張斯綱今在臉書發文，他今天帶上4513份罷瑤二階段的連署書，正式送交罷瑤總部。這段時間和團隊每天都在街頭擺攤連署，一張一張地收、一位一位地說明，從市場到公園、從捷運口到社區門口，都有他們的身影。

他坦言，途中有人質疑、有人謾罵、有人怕被查水表，但也有更多人走過來，默默點頭，堅定簽下自己的名字。每一張連署書，都是一份對賴政府執政的不滿；每一筆簽名，都是一個對吳思瑤失望的民意吶喊。

張斯綱說，罷瑤的過程經歷顛簸、走過風雨，但他自始至終都是抱持一個信念，「盡我所能、全力協助」。謝謝每一位願意站出來的人，願意相信他們，一起把政治拉回民意的軌道，「我們知道這條路還長，但我們會一步一腳印堅定走下去，絕不放棄。」

賴苡任今接受「千秋萬事」節目主持人王淺秋專訪，他提及目前手上的連署書約2.1萬多份，距離中選會門檻還差距5、6千份，這已是團隊盡最大努力。國民黨北市黨部主委黃呂錦茹被羈押後，所有的罷免都只剩下團隊自己運作，還有在地議員幫忙；另感謝地方上友軍議員用各自方式幫忙，民眾黨也有幫忙動員份數，目前還沒拿到也不確定。

連署書 罷免 民進黨 張斯綱 國民黨 吳思瑤

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