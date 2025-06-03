若大罷免成功…他直言民進黨將修法 拉下韓國瑜換柯建銘掌立院

全台大罷免延燒中，國民黨先前為反制罷免，指如民進黨大罷免成功，將讓民進黨立院黨團總召柯建銘成為立法院長，然根據相關規定，並無罷免現任立法院長韓國瑜的明文規定。國民黨立委謝龍介今日表示，如果民進黨大罷免成功，將修改改選門檻，以改選立法院長。

根據「立法委員互選院長副院長辦法」第8條規定，院長、副院長經全體立法委員3分之1以上人數提議，出席委員3分之2以上人數通過，得予以改選；其任期至原任之任期屆滿為止。

謝龍介表示，民進黨推大罷免有他們的陰謀。他質疑，柯建銘積極罷免國民黨立委，民進黨席次過半後，就會將3分之2改選立法院長、副院長門檻改為2分之1，屆時立法院長就是柯建銘。國民黨或韓國瑜有自己的步調，已做好全面迎戰準備。