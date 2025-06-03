影／南投罷馬補件 馬文君因3個字催出2.5倍連署書

罷免南投國民黨立委馬文君二階連署須補件1531人才達法定門檻，今是最後期限。罷免馬文君公民團體「ALL罷馬」今壓線至縣選委會送件，且連署份數達3846份是門檻的2.5倍，罷團當場「謝螺」並透露是「福壽螺說」發酵才催出連署書。

公民團體「ALL罷馬」主導罷免投一馬文君連署行動，該選區二階所需連署書法定門檻1萬8622份，5月4日送件2萬748份，同月23日通知補件，經縣選委會查對，剔除不合格3817件，須補件1730件，並須在今天（3日）前完成補提。

但因南投縣選委會查對罷免連署書過程，以簽名過於潦草、字型簡寫等理由剔除引發爭議，中央選舉委會啟動調查，經複查罷馬連署書，原不合規定刪除3817人，其中199人修正為符合規定，因此仍須再補件1531人，補提期限則不變。

而罷團爭取連署補件期間，不少外地志工到南投支援，令馬文君有感而發貼文表示，看到四處強勢擺攤、標語滿街流竄，「突然想起異地入侵的外來生物『福壽螺』」；罷團則不滿反批扭曲民主，要求馬文君為不當言論道歉，雙方隔空交火。

罷馬團體今壓線至縣選委會補件，領銜人曾郁凱頭戴福壽螺卵造型帽與高舉「我不是福壽螺，罷免親共大粉紅」、「謝螺」等標語的志工合影，最終送件3846份連署書，現場志工更頻頻「謝螺」，並透露就是因為「福壽螺」才衝高連署份數。