快訊

雨彈襲來！19縣市「豪雨狂炸到晚間」 3縣市3小時累積雨量逾100毫米

志願序怎麼填？申請入學錄取名單公布 今年選系更多、大學問提3建議

鼎泰豐躺槍？魏哲家一句「貴又不好吃」 網笑：幫別人開法會

影／南投罷馬補件 馬文君因3個字催出2.5倍連署書

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
罷免南投立委馬文君團體今至縣選委會補件，罷團頻頻「謝螺」指是馬文君的「福壽螺說」發酵才衝高連署份數。記者賴香珊／攝影
罷免南投立委馬文君團體今至縣選委會補件，罷團頻頻「謝螺」指是馬文君的「福壽螺說」發酵才衝高連署份數。記者賴香珊／攝影

罷免南投國民黨立委馬文君二階連署須補件1531人才達法定門檻，今是最後期限。罷免馬文君公民團體「ALL罷馬」今壓線至縣選委會送件，且連署份數達3846份是門檻的2.5倍，罷團當場「謝螺」並透露是「福壽螺說」發酵才催出連署書。

公民團體「ALL罷馬」主導罷免投一馬文君連署行動，該選區二階所需連署書法定門檻1萬8622份，5月4日送件2萬748份，同月23日通知補件，經縣選委會查對，剔除不合格3817件，須補件1730件，並須在今天（3日）前完成補提。

但因南投縣選委會查對罷免連署書過程，以簽名過於潦草、字型簡寫等理由剔除引發爭議，中央選舉委會啟動調查，經複查罷馬連署書，原不合規定刪除3817人，其中199人修正為符合規定，因此仍須再補件1531人，補提期限則不變。

而罷團爭取連署補件期間，不少外地志工到南投支援，令馬文君有感而發貼文表示，看到四處強勢擺攤、標語滿街流竄，「突然想起異地入侵的外來生物『福壽螺』」；罷團則不滿反批扭曲民主，要求馬文君為不當言論道歉，雙方隔空交火。

罷馬團體今壓線至縣選委會補件，領銜人曾郁凱頭戴福壽螺卵造型帽與高舉「我不是福壽螺，罷免親共大粉紅」、「謝螺」等標語的志工合影，最終送件3846份連署書，現場志工更頻頻「謝螺」，並透露就是因為「福壽螺」才衝高連署份數。

罷團領銜人曾郁凱則說，由於縣選委會查對標準模糊，所以此次補件連署及造冊比先前更嚴謹，要求文字能清楚辨識、印章盡量為正楷等嚴正以待，後續進入三階投票將重新組織團隊，並與全台罷免團體合作，朝下架所有不適任的立委奮鬥。

罷免南投立委馬文君團體今至縣選委會補件，罷團頻頻「謝螺」指是馬文君的「福壽螺說」發酵才衝高連署份數。記者賴香珊／攝影
罷免南投立委馬文君團體今至縣選委會補件，罷團頻頻「謝螺」指是馬文君的「福壽螺說」發酵才衝高連署份數。記者賴香珊／攝影
罷免南投立委馬文君團體今至縣選委會補件，罷團頻頻「謝螺」指是馬文君的「福壽螺說」發酵才衝高連署份數。記者賴香珊／攝影
罷免南投立委馬文君團體今至縣選委會補件，罷團頻頻「謝螺」指是馬文君的「福壽螺說」發酵才衝高連署份數。記者賴香珊／攝影
罷免南投立委馬文君團體今至縣選委會補件，罷團頻頻「謝螺」指是馬文君的「福壽螺說」發酵才衝高連署份數。記者賴香珊／攝影
罷免南投立委馬文君團體今至縣選委會補件，罷團頻頻「謝螺」指是馬文君的「福壽螺說」發酵才衝高連署份數。記者賴香珊／攝影
罷免南投立委馬文君團體今至縣選委會補件，罷團頻頻「謝螺」指是馬文君的「福壽螺說」發酵才衝高連署份數。記者賴香珊／攝影
罷免南投立委馬文君團體今至縣選委會補件，罷團頻頻「謝螺」指是馬文君的「福壽螺說」發酵才衝高連署份數。記者賴香珊／攝影

罷免

延伸閱讀

南投罷藍委連署遭中選會「校正回歸」 縣選委會說話了

南投罷免調查曝 馬文君案增199人、游顥案增508人合規

馬文君「福壽螺說」發酵 罷馬補件暴衝份數曝光

南投罷馬拚補件…馬文君嗆像「福壽螺」 罷團反批回擊

相關新聞

若大罷免成功…他直言民進黨將修法 拉下韓國瑜換柯建銘掌立院

全台大罷免延燒中，國民黨先前為反制罷免，指如民進黨大罷免成功，將讓民進黨立院黨團總召柯建銘成為立法院長，然根據相關規定，...

影／南投罷馬補件 馬文君因3個字催出2.5倍連署書

罷免南投國民黨立委馬文君二階連署須補件1531人才達法定門檻，今是最後期限。罷免馬文君公民團體「ALL罷馬」今壓線至縣選...

打電話騷擾柯建銘？羅智強喊告求償百萬 罷團回應了

罷免團體「大安強強滾」日前控羅智強為阻斷民進黨團總召柯建銘發言，打「匿名電話」給柯，羅今強調，自己沒有柯的聯繫方式，抹黑...

遭指電話騷擾柯建銘 羅智強將提告罷團求償一百萬元

有罷團指出，國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強利用「隱藏號碼」電話騷擾民進黨立院黨團總召柯建銘。羅表示，他根本沒柯電話，...

連署補件過門檻 罷免馬文君團體：展現民主力量

罷免南投縣第1選舉區立法委員馬文君團體原本遞交的連署書不足1531人，罷免團體今天補件3828份連署書，跨過法定門檻，罷...

罷瑤142件出包 吳思瑤：極可能國民黨中央廚房集體造假

民進黨立委吳思瑤罷免案二階連署期截止日將至，罷團「地動刪瑤」領銜人張克晉宣布退出，召集人賴苡任日前到台北高等行政法院聲請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。