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打電話騷擾柯建銘？羅智強喊告求償百萬 罷團回應了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨立委羅智強。聯合報系資料照
國民黨立委羅智強。聯合報系資料照

罷免團體「大安強強滾」日前控羅智強為阻斷民進黨團總召柯建銘發言，打「匿名電話」給柯，羅今強調，自己沒有柯的聯繫方式，抹黑言論將提告求償100萬。罷團回應，評論屬公共議題範疇，受言論自由保障，羅不要濫用司法。

罷免羅智強團體日前指控，羅在5月15日在黨團協商會議中疑似為了中斷民進黨立院黨團總召柯建銘發言，以手機撥打電話給柯試圖打斷，被揭露之後還否認稱「你把柯當成西施還是貂蟬？幹嘛打電話去騷擾他？」，痛斥此舉幼稚，更缺乏基本尊重與法律常識，對國會議員而言極其失格的。

面對罷團指控，羅智強今在臉書表示，自己根本沒有柯建銘的電話號碼，也從未打電話給柯建銘過，何來「打電話」、「無聲騷擾」之說，更別說在朝野協商期間做這種事，把柯建銘與他手機通聯紀錄逐一比對，誰在說謊一目了然，痛批他解釋過後，大安罷團仍不斷造謠，說得跟現場目擊者一樣毫無底線，決定提告求償100萬。

羅智強痛批，第一次造謠，或可辯稱是「誤會」，但在他明確澄清後，仍持續擴散謠言，那就不只是誤會，而是惡意與故意，綠媒與政論節目未經查證，加油添醋、大肆報導，罷團再引述綠媒報導，借題發揮、大肆宣傳，這就是「惡罷」一條龍的造謠模式。

罷團今天發聲明強調，羅智強於朝野協商期間可疑行徑進行評論皆有所本，相關資訊來源為媒體報導與政論節目討論，屬公共議題合理評論範疇，完全合於「憲法」第十一條言論自由保障，羅智強若聲稱根本沒有柯電話，可自行公開其與柯建銘通聯紀錄，毋須搬出律師恫嚇人民。

罷團說，身為民選公職，羅智強有義務接受人民監督與質疑，監督者有所疑問，罷團行使言論自由權，評論其政治行為，無可厚非，請勿欲加罪、何患無辭，羅不是第一次利用法律當武器反制批評者，企圖透過訴訟來壓制罷免行動與言論監督，形同政治恐嚇、寒蟬效應的實施者。

言論自由 羅智強 罷免 民進黨 柯建銘

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