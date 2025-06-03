遭指電話騷擾柯建銘 羅智強將提告罷團求償一百萬元

有罷團指出，國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強利用「隱藏號碼」電話騷擾民進黨立院黨團總召柯建銘。羅表示，他根本沒柯電話，只要比對兩人通聯紀錄就一目了然；自己已澄清過，罷團還持續一條龍的造謠模式，那大家就法院見，他將提起訴訟，求償新台幣100萬元。

大罷免持續，各地方攻防也不斷，其中在台北市大安區罷免區，有罷團質疑羅智強打電話騷擾柯建銘。羅指出，罷團質疑他在朝野協商時以「隱藏號碼」騷擾柯，而綠媒與政論節目未經查證，加油添醋、大肆報導，罷團再引述綠媒報導，借題發揮、大肆宣傳。

羅智強批評，這就是「惡罷」一條龍的造謠模式，實際上他根本沒有柯建銘的電話號碼，也從未打電話給柯建銘，更別說在朝野協商期間做這種事，根本是一翻兩瞪眼的事，把柯建銘手機的通聯紀錄與他手機的通聯紀錄調出來一比對，誰在說謊，一目了然。

羅智強表示，荒謬的是，這種連一般人聽了都覺得無稽的謠言，大安罷團卻當成寶，轉傳、放大、帶風向；事實上，真正擾亂議事的是誰？每當柯建銘在場，柯冗長空洞的發言、不斷打斷他人發言的霸道行徑，才是真正讓朝野協商變調的源頭，結果罷團與綠媒選擇視若無睹。