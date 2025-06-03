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罷瑤142件出包 吳思瑤：極可能國民黨中央廚房集體造假

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今在立院議場前受訪。記者曾吉松／攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今在立院議場前受訪。記者曾吉松／攝影

民進黨立委吳思瑤罷免案二階連署期截止日將至，罷團「地動刪瑤」領銜人張克晉宣布退出，召集人賴苡任日前到台北高等行政法院聲請暫時處分，卻爆有142多件連署有誤。吳思瑤表示，極有可能是國民黨中央廚房集體造假，不小心把罷免A的混到罷免B，一切交給檢調還原事實。

吳思瑤今在立院議場前接受聯訪，對於爆出142多件連署送件完全不是罷免她的，吳說，比離譜更離譜，這代表國民黨罷免連署涉造假跟舞弊，「不是罷免吳思瑤為何可以送件？」

吳思瑤說，賴苡任號稱是罷免吳思瑤「發起人」，但在法律上是有領銜人跟提議人，發起人沒有法律責任，每天在外面放狠話，結果遇到事情卻第一時間甩鍋，說自己沒有造冊，但當時說送多少件的不就是賴苡任？出事了卻說不關他的事。

至於賴苡任喊話一起出庭，吳思瑤表示，她很忙，不需要陪賴做秀，「他說觀察到我的心情起伏，他是我肚子裡的蛔蟲嗎？不要往自己臉上貼金，若有志從政，就好好從守法開始，好好深耕地方，服務基層開始。」

吳思瑤也說，她比誰都想知道，不是罷免吳思瑤的連署書，為何可以魚目混珠，而且到底是罷免誰的？吳質疑，極有可能是國民黨中央廚房集體造假，不小心把罷免A的混到罷免B，一切交給檢調還原事實，且最能釋疑的，目前是台北市長蔣萬安的台北市選委會，最清楚這幾份到底是罷免誰。

罷免

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