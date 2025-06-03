影／高雄雙罷連署倒數11天 差距曝光、內部又吵起來

高雄罷免立委黃捷、許智傑二階連署將於6月14日截止，兩人距離門檻各有8千份及1.1萬份差距。今早罷團總幹事朱磊召開記者會急催連署，遭收押的連署站負責人徐尚賢之父徐國祥卻出面質疑，朱磊對外公布的連署數量不實，並揚言提告，雙方你來我往，內鬨問題繼續延燒。

總幹事朱磊兼任罷免立委許智傑領銜人，他指出，目前連署書區分成資料清楚與資料不全兩部分，黃捷約差8千至9千份連署，許智傑差1.1萬份，已經進入最後衝刺11天，呼籲在這兩選區的市民盡快連署。朱也強調，這次完全沒政黨操作，由民間團體自主發起若罷免成功會寫下歷史。

朱磊說，近日接獲大量連署人陳情，遭檢調約談，他認為檢調針對所有連署者的動作可說前所未有、非常恐怖，幕後黑手用意昭然若揭，就是要恐嚇民眾不敢出來連署；司法辦案有兩套標準，罷免國民黨吃香喝辣、升官發財，南部罷免民進黨卻是被人喊打喊殺、株連九族。

另方面「高雄雙罷劫」連署總站負責人徐尚賢因涉「偽造文書」等罪，4月羈押至今，其父徐國祥與罷團總幹事朱磊理念不合，曾開記者會片面宣布解散總部，並將朱磊解職。徐國祥今天也現身記者會，表達個人意見。

徐國祥說，他不認同朱磊所提的黃捷、許智傑連署數字，對於已經完成的連署份數，一定會遵守個資妥善保存，若未達門檻會找律師封存，等徐尚賢回來，公開租用碎紙機公開，領銜人（朱磊）無權碰觸。

針對這番發言，朱磊也反擊說，他對徐爸保持最大程度的克制和忍耐，「我們從不懼怕正面的敵人，但傷害最深卻是來自我們背後的冷箭」，從沒想過徐尚賢的父親會成為最冷的一支箭，荒誕言論目無法紀，令人瞠目結舌，他也請徐爸不要傷害無辜的人，很多人支持這個公民運動， 保護個資本來就是他應盡的任務。