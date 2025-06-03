「罷瑤」連署還差6千份 賴苡任曝遭約談後與國民黨中央曾失聯

「雙吳」罷免二階連署進入倒數，罷免吳思瑤「地動刪瑤」召集人賴苡任今接受媒體人王淺秋專訪指出，目前還差5、6千份才到門檻，被約談後加上北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押，就與國民黨中央一度失聯，只能靠地方議員協助陸戰，但近日黨中央已請里長、常委書紀幫忙，加上民眾黨份數尚未回來，希望能盡快達標。

賴苡任表示，目前手上的連署書約2.1萬多份，距離中選會門檻還差距5、6千份，這已是團隊盡最大努力，包含當初他承諾黃呂錦茹的KPI一萬份連署書他也已經達到，但街頭連署還是空戰一環，真正陸戰組織還是要黨代表、組織、常委、書記、社團，這些他無法觸碰，因他入黨時間短，也沒有地方上人際關係。

賴苡任也說，他很感謝地方上友軍議員用各自方式幫忙，民眾黨也有幫忙動員份數目前還沒拿到也不確定。王淺秋追問，「所以現在不能靠國民黨，只能靠民眾黨嗎？」賴解釋，最一開始合作對象是市黨部，他們主要負責媒體論述，市黨部負責連署造冊，但後來黃呂被羈押，市黨部等於被「一鍋端」，份數上沒辦法衝起來。

賴苡任說，黃呂錦茹被羈押後，所有的罷免都只剩下團隊自己運作，還有在地議員幫忙，4月14日被約談之後有很長一段時間與中央黨部是失聯狀態，直到立委陳玉珍跑到總部了解狀況，才幫忙與黨中央搭上線，但那個時間點已經在「鮭魚回郵」計畫啟動後，但他也能理解黨中央可能是司法關係「這完全很合理」。

賴苡任也說，黨中央兩周前也有派志工到連署站幫忙把站點撐起來，大概幫忙8天，國民黨上周四有召集地方上黨籍里長、常委書記，希望大家幫忙連署，希望灑出去的網能夠抓回來，但罷團基本上無法跟這些常委書記直接聯絡，希望地方議員、黨中央可以幫忙把連署書送回來。

賴苡任也強調，今天開庭還是會主攻「選罷法」80條第三項主張只能由領銜人送件，認為這部分違憲限制領銜人罷免權，加上目前距離收件時間接近，距離目標份數也不遠，且還有很多連署四散各地尚未回收，有迫切性，希望法官可以先做暫時處分。