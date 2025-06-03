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「罷瑤」連署還差6千份 賴苡任曝遭約談後與國民黨中央曾失聯

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
罷免吳思瑤「地動刪瑤」召集人賴苡任今接受媒體人王淺秋專訪指出，目前還差5、6千份才到門檻，被約談後加上北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押就與國民黨中央一度失聯，只能靠地方議員協助陸戰。圖／「千秋萬事」提供
罷免吳思瑤「地動刪瑤」召集人賴苡任今接受媒體人王淺秋專訪指出，目前還差5、6千份才到門檻，被約談後加上北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押就與國民黨中央一度失聯，只能靠地方議員協助陸戰。圖／「千秋萬事」提供

「雙吳」罷免二階連署進入倒數，罷免吳思瑤「地動刪瑤」召集人賴苡任今接受媒體人王淺秋專訪指出，目前還差5、6千份才到門檻，被約談後加上北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押，就與國民黨中央一度失聯，只能靠地方議員協助陸戰，但近日黨中央已請里長、常委書紀幫忙，加上民眾黨份數尚未回來，希望能盡快達標。

賴苡任表示，目前手上的連署書約2.1萬多份，距離中選會門檻還差距5、6千份，這已是團隊盡最大努力，包含當初他承諾黃呂錦茹的KPI一萬份連署書他也已經達到，但街頭連署還是空戰一環，真正陸戰組織還是要黨代表、組織、常委、書記、社團，這些他無法觸碰，因他入黨時間短，也沒有地方上人際關係。

賴苡任也說，他很感謝地方上友軍議員用各自方式幫忙，民眾黨也有幫忙動員份數目前還沒拿到也不確定。王淺秋追問，「所以現在不能靠國民黨，只能靠民眾黨嗎？」賴解釋，最一開始合作對象是市黨部，他們主要負責媒體論述，市黨部負責連署造冊，但後來黃呂被羈押，市黨部等於被「一鍋端」，份數上沒辦法衝起來。

賴苡任說，黃呂錦茹被羈押後，所有的罷免都只剩下團隊自己運作，還有在地議員幫忙，4月14日被約談之後有很長一段時間與中央黨部是失聯狀態，直到立委陳玉珍跑到總部了解狀況，才幫忙與黨中央搭上線，但那個時間點已經在「鮭魚回郵」計畫啟動後，但他也能理解黨中央可能是司法關係「這完全很合理」。

賴苡任也說，黨中央兩周前也有派志工到連署站幫忙把站點撐起來，大概幫忙8天，國民黨上周四有召集地方上黨籍里長、常委書記，希望大家幫忙連署，希望灑出去的網能夠抓回來，但罷團基本上無法跟這些常委書記直接聯絡，希望地方議員、黨中央可以幫忙把連署書送回來。

賴苡任也強調，今天開庭還是會主攻「選罷法」80條第三項主張只能由領銜人送件，認為這部分違憲限制領銜人罷免權，加上目前距離收件時間接近，距離目標份數也不遠，且還有很多連署四散各地尚未回收，有迫切性，希望法官可以先做暫時處分。

罷免

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