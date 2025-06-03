傳藍黨內估3+5席遭罷 朱立倫：民主最大危機、陸戰反制
大罷免浪潮襲來，外傳國民黨內預估3+5席被罷掉，黨主席朱立倫說，這是民主最大危機會全力以赴，力拚到底，透過區域聯防模式，像是新北就由市長侯友宜領軍，大家站出來反惡罷、戰獨裁，用最基層一步一腳印走訪各地。
朱立倫今陪同立委林德福掃市場反罷免，朱說對於二階段要面對三階的立委，每一席戰戰兢兢、全力以赴，他認為民進黨會動用一切的手段，要罷掉國民黨的立委，這是民主最大危機，一定會進最大努力。透過區域聯防模式，以新北市為例，新北由市長侯友宜領軍，帶領6席立委，台北、台中都是如此，讓大家了解這次是民主保衛戰，大家站出來反惡罷、戰獨裁，民進黨這樣對待民主是最大的羞辱笑話，一定會全力以赴，力拚到底。
朱立倫強調，面對反惡罷國民黨是用最基層一步一腳印的陸戰，在市場、街頭挨家挨戶，雖然國民黨不像民進黨掌握媒體、資源，但還是會全力以赴，透過網路、自媒體發聲，揭發民進黨惡行惡狀，最重要就是反惡罷戰獨裁。
朱也說，今日主要是幫林德福加油，如果林德福都要被罷掉，台灣沒有天理，大家都知道他是永和最基層出身，一步一腳印最認真努力，不僅支持很多建設，包括捷運、學校、財劃法、民生法案都是林德福努力的成果，朱還說林德福若二階過關地方都很難相信。
林德福坦言，反罷免策略就是再選一次，做的跟選舉模式雷同，他只希望國家安定、兩岸和平，執政黨應造福全民，讓老百姓過好生活，而立法院站在人民角度，不讓政府為所欲為。批評民進黨用這種操作方式，大家都看在眼裡，強調老百姓眼光是雪亮。
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