張克晉批誤判情勢 朱立倫反指綠司法打壓、主導中選會

大罷免浪潮延燒，罷免立委吳思瑤領銜人張克晉宣布退出，批國民黨主席朱立倫誤判情勢，「黨同志都救不了怎麼救國？」召集人賴苡任也說，4月中後較少看到黨中央的協助。朱立倫回應，最後關頭一起努力，批評民進黨鋪天蓋地透過司法打壓、主導中選會，不讓他們有罷綠作為。

國民黨發起罷免民進黨立委反制，現已進入二階收件倒數階段，但不少黨部、領銜人因不實連署遭約談或收押。朱立倫今陪同立委林德福掃市場宣傳反罷免，被問及張克晉退出罷免，並批朱誤判情勢「黨同志都救不了怎麼救國？」，賴苡任也說，4月中後較少看到黨中央的協助。