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張克晉批誤判情勢 朱立倫反指綠司法打壓、主導中選會

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
國民黨主席朱立倫今陪同立委林德福掃市場宣傳反罷免。記者劉懿萱／攝影
國民黨主席朱立倫今陪同立委林德福掃市場宣傳反罷免。記者劉懿萱／攝影

罷免浪潮延燒，罷免立委吳思瑤領銜人張克晉宣布退出，批國民黨主席朱立倫誤判情勢，「黨同志都救不了怎麼救國？」召集人賴苡任也說，4月中後較少看到黨中央的協助。朱立倫回應，最後關頭一起努力，批評民進黨鋪天蓋地透過司法打壓、主導中選會，不讓他們有罷綠作為。

國民黨發起罷免民進黨立委反制，現已進入二階收件倒數階段，但不少黨部、領銜人因不實連署遭約談或收押。朱立倫今陪同立委林德福掃市場宣傳反罷免，被問及張克晉退出罷免，並批朱誤判情勢「黨同志都救不了怎麼救國？」，賴苡任也說，4月中後較少看到黨中央的協助。

朱表示，最後關頭大家一起努力，罷綠部分，每一位都受到最嚴峻司法挑戰，光100位的黨工被約談，10幾位被收押，民進黨鋪天蓋地就是不讓他們有罷綠作為，甚至連行政機關查核都會被收押、法辦，代表有兩組人，一組透過司法力量，不讓罷綠的人進場，另一組透過主導中選會，讓罷綠不會成功，全台很多領銜人被收押，罷綠嚴峻挑戰遠超各地，從南到北都是困難，他感謝不畏寒蟬效應、中選會偏頗作為站出來的人。

國民黨主席朱立倫今陪同立委林德福掃市場宣傳反罷免。記者劉懿萱／攝影
國民黨主席朱立倫今陪同立委林德福掃市場宣傳反罷免。記者劉懿萱／攝影
國民黨主席朱立倫今陪同立委林德福掃市場宣傳反罷免。記者劉懿萱／攝影
國民黨主席朱立倫今陪同立委林德福掃市場宣傳反罷免。記者劉懿萱／攝影

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