桃園市長張善政簽反罷連署書 電台廣告呼籲投不同意票
大罷免話題持續延燒，國民黨桃園市長張善政近日替同黨立委發聲，透過電台廣告呼籲反罷免，同黨市議員林政賢今總質詢要求張簽連署書表態「全力支持反罷免」；張表示「那當然阿」，也當場簽下連署。
林政賢提到，中央刪除地方一般性補助款，桃園大概被刪了20.6億元，影響地方發展與政策推動，張善政應該積極跟中央爭取這些錢。
張善政表示，行政院刪一般性補助款有違法疑慮，市府已經發函行政院，要中央依法核發。
林政賢話鋒一轉，提到大罷免議題，詢問張善政是否全力支持反罷免，同時準備連署書，內容寫道「我反惡霸，全力支持呂玉玲、萬美玲、魯明哲、牛煦庭、邱若華和涂權吉六名優秀立委，繼續守護桃園」。
張答詢時表示「那當然阿」，也當場簽署連署書。此外，張善政近日也透過電台廣告，強調桃園6席國民黨立委替桃園爭取許多建設經費與福利，呼籲大家全力支持反罷免，投下不同意票。
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