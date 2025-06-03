連署書中有已逝母簽名成退出關鍵 賴苡任證實：從未責怪張克晉

「雙吳」罷免案二階連署截止日進入倒數，但罷免立委吳思瑤「地動刪瑤」領銜人張克晉退出恐無法送件，傳出關鍵原因是張在被檢調約談，看到有連署書簽他已逝母親名字倍受衝擊。罷團召集人賴苡任證實此事，表示兩人都有看到一樣的證據，當下他衝擊很大，想必張更是，所以沒責怪過張，責任也都由他來承擔。

謝震武昨天在政論節目中爆料，當時檢方發動搜索「雙吳」罷團，並約談相關人員時，拿出一份證據是兩張字跡不同罷免吳思瑤連署書，簽下張克晉已逝母親的名字，更讓張覺得心寒最終態度轉變，離開罷團，引發熱議。賴苡任今上中廣「千秋萬事」廣播節目被問到這題，也證實該消息。

賴苡任表示，4月14日他被約談後確實看到與張克晉相同的證據，調查官拿出兩張一階提議書同個名字卻不同字跡，調查官先是問他認不認識這個人，他表示不認識，後來才知道是張已逝的母親，當下他很衝擊當然身為兒子的張一定更加衝擊，「在看到一樣證據基礎上，選擇不同的道路。」

賴苡任說，任何一位領銜人看到這樣證據都會心裡不舒服，大家看到證據對罷免信心都是有動搖的，但第一階段那時候沒有總部，只能依附在市黨部做所有的事情包含造冊，時空背景到底發生什麼事已不可考，但他從頭到尾都沒有責怪過張克晉退出，因為是身為召集人的他沒有保護好張，他也不會去怨政黨有沒有出來扛。