南投罷藍委連署 中選會調查仍需補件

罷免南投國民黨立委馬文君、游顥連署爆爭議，罷團指控連署遭南投縣選委會以「草簽」等理由剔除，中選會昨公布調查結果指出，馬文君、游顥罷免案分別有199人、508人修正為符合規定，補提期限各為今天與後天。

另外，南投戶政已向內政部說明，戶政系統沒建置民眾簽名式樣資料庫供查對筆跡。南投縣選委會昨說，感謝中選會證明清白，認證縣選委會沒進戶政系統查對筆跡；對於不合格剔除分數遭修正，是因對文字解讀與見解不同，尊重中選會複查。

馬文君說，請支持者準備好，出來投「不同意罷免」。游顥則批中選會行政不中立，透過「校正回歸」把國民黨立委送入三階投票，呼籲反惡罷，投不同意罷免。

罷免二階連署進入最後階段，罷團質疑南投選委會不顧資料吻合，卻因簽名潦草或筆跡與戶政資料不符等理由剔除連署書。中選會5月28日啟動實地調查，部分名冊經南投選委會、南投戶所與中選會逐張檢視後，昨天公布調查結果。

中選會指出，馬文君罷免案原不合規定刪除3817人，經複查，其中199人修正為符合規定；修正後符合規定人數共1萬7091人，不合規定應刪除人數共3618人，須再補件1531人才達門檻。

至於游顥罷免案，中選會指出，原不合規定刪除人數計4020人，複查後其中508人修正為符合規定；修正後符合規定人數1萬9648人，不合規定應刪除3512人，須再185人補件才達門檻。

罷團「ALL罷馬」表示，今中午將到縣委會補件；罷團「去游除垢」說，最快明天補件。2罷團都感謝中選會介入調查。

罷免北市立委吳思瑤第二階段連署7日止，罷團更換領銜人失敗，「地動刪瑤」召集人賴苡任向法院聲請暫時處分，請求法院命中選會受理連署罷免函和連署人名冊，台北高等行政法院今下午2時30分開庭調查證據。