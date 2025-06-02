罷免吳思瑤一階逾百份資料有誤 召集人賴苡任反質疑中選會文件外流

罷免吳思瑤案二階送件將在周六截止，綠營拿出中選會公文爆料，罷免吳思瑤一階送件連署，有100多件連署書被罷免人非「吳思瑤」痛批造假舞弊。罷團召集人賴苡任表示，案件目前檢調正調查不便透露，當時時空背景也不同，不需要在這時刻打「烏賊戰」。

立法院民進黨團總召柯建銘的助理周軒今天爆料，拿到一份台北市選委會發給中選會公文，事關於北市立委所有罷免案一階連署書清點資料，卻發現送罷免吳思瑤一階送件連署，有142件連署書所載的被罷免人非「吳思瑤」，痛批罷團濫竽充數，「造假舞弊到抄名冊都抄錯？」

知情人士則透露，這份公文所指的是2月8日第一階段罷團第一次赴中選會送件罷免吳思瑤團體，共送出2838份，但當時「雙吳」罷團還沒有自己總部、辦公室是依附在國民黨台北市地方黨部，由黨部協助造冊，是不是有不小心「混」到已不可考，且地方選委會均已剔除。

罷團召集人賴苡任說，不需要拿當時時空背景來套用現在狀況，由於一階連署目前檢方調查中，他也不便透露，也沒必要去向不是連署人、領銜人、被罷免的人的周軒說明，若法官明天開庭有詢問，他也會把所知的狀況和法官透露。

賴苡任也批評，該份公文是由北市選委會發給中選會，為何會外流到柯建銘助理手中，就算是他向中選會索資，中選會也不應該直接將這份公文直接提供，是否是因明天就要開庭故意打「烏賊戰」，惡意抹黑、潑髒水。