放下仇恨！苗栗3綠營議員罷免案 二階連署截止都未送件
苗栗縣議員民進黨徐筱菁、陳春暖，及無黨籍曾玟學罷免提議二階連署，領銜人今天下午5點半皆未送件，縣選舉委員會宣布結束受理，並全程予以錄影存證。
徐筱菁、陳春暖及曾玟學罷免案，送件時間為今年4月24日至6月2日，領銜人今天下午5點半截止時間前並未送件，縣選舉委員會委員梁少凰宣布結束受理收件，監察小組召集人張智宏在場監察，全程予以錄影存證。
3件罷領銜人許慧琴、及黎光明、詹益松日前共同聲明指出，認同苗栗縣長鍾東錦放下仇恨的見解，停止對3名綠營議員的罷免行動，並呼籲3名議員「尊重民主、苗栗前行」，把地方的心聲傳給中央，地方可以放下，中央更應該放下，民主是少數尊重多數，國家才會進步，才能前行。
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