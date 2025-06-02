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南投名間鄉長陳翰立簽名連署罷免遭剔除 中選會改列合格

中央社／ 台北2日電

南投罷免團體質疑，南投縣選委會審查連署書標準不明，連明顯可辨認姓名的名間鄉長陳翰立連署書也被判定無效。中選會今天說，經行政調查，已將此份連署書修正改列為合格連署。

繼罷免國民黨立委馬文君團體質疑南投縣選舉委員會剔除連署書標準後，罷免國民黨立委游顥團體5月29日召開記者會指出，南投縣選委會審查連署書標準不明，竟連書寫清楚、明顯可辨認姓名的名間鄉長陳翰立親筆書寫、簽名的連署書也被判定無效，縣選委會「哪個字看不懂」；縣選委會回應，尊重中選會行政調查及指導，靜待調查結果，不評論個案。

針對剔除連署書爭議，中央選舉委員會啟動實地調查，部分名冊經南投縣選舉委員會、南投各戶政事務所與中選會逐張檢視後，今天透過新聞稿說明調查結果。

中選會今天說，各界關注陳翰立的簽署文件，經行政調查程序，這份依法依規應屬合格，因此修正改列為合格連署文件；中選會也已將修正查對結果及刪除連署人與個別事由列冊，函知提議人領銜人。

中選會指出，馬文君與游顥罷免案分別有199人與508人的連署書修正為符合規定，補提期限仍各為6月3日與5日；此外，經南投戶政事務所與內政部說明，戶政系統沒有建置民眾簽名式樣資料庫供查對筆跡。

選委會 連署書 罷免 南投 中選會

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