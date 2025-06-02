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罷免吳沛憶告急！遭點名連署神隱 藍議員郭昭巖出面說明

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員郭昭巖在質詢完後受訪。記者邱書昱／攝影
台北市議員郭昭巖在質詢完後受訪。記者邱書昱／攝影

罷免民進黨立委吳沛憶第二階段將於6月7日截止，國民黨北市議員鍾小平今早到罷吳總部送件，另外，被藍委翁曉玲點名的藍營北市議員郭昭巖，今天下午在議會時受訪表示，已有送件到黨部。她強調民代工作很重，盡量抽時間配合罷免作業，現在也確實不好連署。

郭昭巖今天到北市議會總質詢，在質詢完台北市長蔣萬安後受訪。她強調一直都有在協助連署，包含設置連署站、親自送連署書等，但是最近碰上市長總質詢，「質詢60分鐘，民意代表本身的工作很重；我手邊也有人民團體，也要善盡民代角色，而身為黨籍議員也一定配合黨的作業，盡量抽時間做這樣的工作。」

郭昭巖說，發現有些民眾簽寫連署時會有錯誤，必須要重複核對，「講實在話，現在都要很審慎，確保連署書的正確性，大家也安心連署。」她也交了部分件數給黨團，目前持續核對當中也繼續收件，也肯定李孝亮努力。

媒體追問目前收取的份數？同黨北市議員鍾小平的連署份數沒有超過5千份。郭昭巖說，目前已經送交，多少份就是繼續努力，但是現在國民黨北市黨部主委黃呂錦茹被羈押，很多人包含志工也被叫去問話，「講實在話，其實我們很不好連啦！」

郭昭巖說，黨部交辦的都會去努力，比較擔心民眾不敢去連署，但是支持她的朋友們很早就拿到連署站，也有交到黨部去，不過也發現第一階段簽署的民眾有些以為不用簽署第二階段，所以也會持續，「我們有去親自拜訪，但民眾也擔心被查，我也不好意思叫人家連。」

至於會不會呼籲同黨立委翁曉玲不要亂放話？郭昭巖說，覺得翁可以去看看她過去到現在在萬華的努力，「不敢說每屆做的很好，但是我真的很努力。」

鍾小平 郭昭巖 連署書 議員 罷免 國民黨

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