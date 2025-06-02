聽新聞
0:00 / 0:00
南投罷藍委連署遭中選會「校正回歸」 縣選委會說話了
南投縣選委會被罷團質疑違法剔除罷免連署書，遭中選會調查，今結果出爐，罷免國民黨立委馬文君、游顥二階連署修正增加199人、508人為符合規定，且無查筆跡情事。縣選委會今感謝中選會證明該會未違法查對字跡，尊重其複查認定。
投一選區立委馬文君二階罷免連署書法定門檻1萬8622份，罷團上個月送件2萬748份，經縣選委會審查，剔除不合格3817件，須補件1730件；投二選區立委游顥門檻1萬9833份，送件2萬3160人，不合格4020人，須補件693人。
由於，兩罷團送繳連署書不合格剔除份數均落在4000份上下，數量不少，對南投縣委會剔除標準疑慮與不解，質疑遭刁難；縣選委會則回應，因署名潦草、字型簡寫等與戶政系統差異頗大或無法辨識，且一階與二階重複連署等才依規刪除。
但因中選會曾公告連署簽名欄可以草寫蓋章，但南投縣選委會回應提及剔除原因為署名潦草、字型簡寫，且有進戶政系統查對，被罷團及綠營質疑僅因簽名潦草，並進入戶政系統比對字跡等剔除連署書均涉及違法，中選委會為此展開行政調查。
而中選會今公布調查結果，馬文君罷免案，原不合格3817件中，有199件合規，補件數修正為1531人；游顥罷免案，原不合格4020件中，有508件合規，補件數修正為185人。戶政系統未建置民眾簽名式樣資料庫，因此無查對筆跡情事。
對此，南投縣選委會表示，感謝中選會證明該會清白，說明他們沒有進戶政系統去查對民眾筆跡；至於不合格剔除份數遭修正，該會也是依法依規辦理，但因對文字解讀和見解各有不同，尊重中選會複查認定，進入司法程序部分則不予評論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言