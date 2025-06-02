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南投罷藍委連署遭中選會「校正回歸」 縣選委會說話了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投罷免國民黨立委馬文君二階審查剔除不合格份數達3817份，罷團日前開記者會質疑縣委會剔除標準疑慮控遭刁難。圖／「ALL罷馬」提供
南投罷免國民黨立委馬文君二階審查剔除不合格份數達3817份，罷團日前開記者會質疑縣委會剔除標準疑慮控遭刁難。圖／「ALL罷馬」提供

南投縣選委會被罷團質疑違法剔除罷免連署書，遭中選會調查，今結果出爐，罷免國民黨立委馬文君游顥二階連署修正增加199人、508人為符合規定，且無查筆跡情事。縣選委會今感謝中選會證明該會未違法查對字跡，尊重其複查認定。

投一選區立委馬文君二階罷免連署書法定門檻1萬8622份，罷團上個月送件2萬748份，經縣選委會審查，剔除不合格3817件，須補件1730件；投二選區立委游顥門檻1萬9833份，送件2萬3160人，不合格4020人，須補件693人。

由於，兩罷團送繳連署書不合格剔除份數均落在4000份上下，數量不少，對南投縣委會剔除標準疑慮與不解，質疑遭刁難；縣選委會則回應，因署名潦草、字型簡寫等與戶政系統差異頗大或無法辨識，且一階與二階重複連署等才依規刪除。

但因中選會曾公告連署簽名欄可以草寫蓋章，但南投縣選委會回應提及剔除原因為署名潦草、字型簡寫，且有進戶政系統查對，被罷團及綠營質疑僅因簽名潦草，並進入戶政系統比對字跡等剔除連署書均涉及違法，中選委會為此展開行政調查。

而中選會今公布調查結果，馬文君罷免案，原不合格3817件中，有199件合規，補件數修正為1531人；游顥罷免案，原不合格4020件中，有508件合規，補件數修正為185人。戶政系統未建置民眾簽名式樣資料庫，因此無查對筆跡情事。

對此，南投縣選委會表示，感謝中選會證明該會清白，說明他們沒有進戶政系統去查對民眾筆跡；至於不合格剔除份數遭修正，該會也是依法依規辦理，但因對文字解讀和見解各有不同，尊重中選會複查認定，進入司法程序部分則不予評論。

南投罷免國民黨立委馬文君團體上月送繳2萬748份連署書，縣選委會查對剔除不合格3817件，須補件1730件，但罷團質疑刁難。報系資料照
南投罷免國民黨立委馬文君團體上月送繳2萬748份連署書，縣選委會查對剔除不合格3817件，須補件1730件，但罷團質疑刁難。報系資料照

馬文君 門檻 選委會 連署書 罷免 游顥 國民黨 南投縣 中選會

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