快訊

中正路、經國路改名…劉世芳嗆「不要有錢才做」 蔣萬安強硬表態

五股透天厝驚見乾屍！房東姪子嚇壞報警 死者身分曝光

「等床地獄」恐重演？台大急診壅塞再現 醫：民眾1習慣直衝大醫院

三階罷免藍委策略曝！民進黨擬推「大選套餐」 陸空齊發援罷團

中央社／ 台北2日電
公民團體推動罷免藍委二階連署將告一段落，政壇研判有諸多選區將成案，進入第三階段投票；外界也關切民進黨在罷免第三階段的作戰策略。圖／聯合報系資料照片
公民團體推動罷免藍委二階連署將告一段落，政壇研判有諸多選區將成案，進入第三階段投票；外界也關切民進黨在罷免第三階段的作戰策略。圖／聯合報系資料照片

罷免藍委將有多個選區進入第三階段投票，參與盤整資源的民進黨黨政人士今天說，確定成案後，黨中央會明確宣示，並擬派遣團隊進駐選區協助，另將推掛看板、掃街與社群宣傳等比照「大選基本套餐」，陸空齊發奧援公民團體

公民團體推動罷免藍委二階連署將告一段落，政壇研判有諸多選區將成案，進入第三階段投票。

外界關切民進黨在罷免第三階段的作戰策略，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天接受媒體聯訪時提到，進入第三階段，民進黨仍會作公民罷團最強側翼，站在第二線提供各項必要資源，畢竟這是公民團體發起的民主行動。

吳思瑤說，政黨站在第二線提供協助，絕對不要搶了罷團的光芒，也不需要掠人之美，一切站在幫忙協力角度，這也是民進黨從一階、二階到三階的一貫態度。

另外，民進黨人士指出，北市幾個罷團都展現出極高動能，用行動力感動民眾，影響力跨出自身選區、甚至跨縣市，這是大罷免開紅盤的一大原因。

這名黨內人士說，民進黨在二階最後階段已全面「催下去」，中央黨部統整資源，派遣一級主管帶領團隊進駐花蓮、台中等重點縣市，地方黨公職則合力協助收取、整合連署書，最終讓二階罷免送件達31位藍委，讓人振奮。

黨內人士指出，民進黨是草根起家政黨，即便執政第10年，也不能忘記要走入街頭。黨部透過地方組織力行苦功，如同再一次選舉，除謹記兼任黨主席的總統賴清德的「不居功」，亦希望獲得台灣人民肯定與凝結公民力量，一起走完三階投票這段路。

另一名參與盤整資源的黨政人士說，未來進到三階成案後，中央黨部會做出明確宣示，並擬派遣更大規模團隊進駐花蓮等重點選區；另外會推出「大選基本套餐」，協助掛看板、掃市場、宣講並搭配社群宣傳，陸空齊發奧援公民團體。

罷免 民進黨 大選 國民黨 吳思瑤 公民團體

延伸閱讀

陸委會查旺中集團 吳思瑤：兩岸條例有清楚規範

罷瑤二階連署送件露曙光？賴苡任告中選會 法院明下午開庭調查證據

藍批中正路改名是「砸錢搞鬥爭」 吳思瑤：別混為一談

李俊俋請辭獲准 吳思瑤：監院應拿出高標準反求諸己

相關新聞

沒回應民意還羞辱、告罷團 沈伯洋：國民黨走到這一步讓人難過

民進黨立法院黨團及立委沈伯洋今天質疑，針對罷免議題，藍白立委沒有回應民意，除對罷免團體做出言語羞辱與攻擊，例如指罷團是社...

罷免吳沛憶告急！遭點名連署神隱 藍議員郭昭巖出面說明

罷免民進黨立委吳沛憶第二階段將於6月7日截止，國民黨北市議員鍾小平今早到罷吳總部送件，另外，被藍委翁曉玲點名的藍營北市議...

三階罷免藍委策略曝！民進黨擬推「大選套餐」 陸空齊發援罷團

罷免藍委將有多個選區進入第三階段投票，參與盤整資源的民進黨黨政人士今天說，確定成案後，黨中央會明確宣示，並擬派遣團隊進駐...

南投罷藍委連署遭中選會「校正回歸」 縣選委會說話了

南投縣選委會被罷團質疑違法剔除罷免連署書，遭中選會調查，今結果出爐，罷免國民黨立委馬文君、游顥二階連署修正增加199人、...

飆罵罷免羅廷瑋志工 台中男三字經、五字經連發遭訴

台中市張姓男子在今年4月初，騎機車行經西區中美街時，看到罷免立委羅廷瑋的立牌，張男以三字經、五字經，辱罵在該處的林姓志工...

反罷免開啟陸戰 高虹安竹蓮市場掃街 攤商熱情喊話

新竹市擁有全台唯一立委、市長雙罷免案，二階送件雖然還在查對，但三階投票幾乎勢在必行。綠營發動的雙罷免劍指新竹市藍白主要人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。