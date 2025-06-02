三階罷免藍委策略曝！民進黨擬推「大選套餐」 陸空齊發援罷團

罷免藍委將有多個選區進入第三階段投票，參與盤整資源的民進黨黨政人士今天說，確定成案後，黨中央會明確宣示，並擬派遣團隊進駐選區協助，另將推掛看板、掃街與社群宣傳等比照「大選基本套餐」，陸空齊發奧援公民團體。

公民團體推動罷免藍委二階連署將告一段落，政壇研判有諸多選區將成案，進入第三階段投票。

外界關切民進黨在罷免第三階段的作戰策略，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天接受媒體聯訪時提到，進入第三階段，民進黨仍會作公民罷團最強側翼，站在第二線提供各項必要資源，畢竟這是公民團體發起的民主行動。

吳思瑤說，政黨站在第二線提供協助，絕對不要搶了罷團的光芒，也不需要掠人之美，一切站在幫忙協力角度，這也是民進黨從一階、二階到三階的一貫態度。

另外，民進黨人士指出，北市幾個罷團都展現出極高動能，用行動力感動民眾，影響力跨出自身選區、甚至跨縣市，這是大罷免開紅盤的一大原因。

這名黨內人士說，民進黨在二階最後階段已全面「催下去」，中央黨部統整資源，派遣一級主管帶領團隊進駐花蓮、台中等重點縣市，地方黨公職則合力協助收取、整合連署書，最終讓二階罷免送件達31位藍委，讓人振奮。

黨內人士指出，民進黨是草根起家政黨，即便執政第10年，也不能忘記要走入街頭。黨部透過地方組織力行苦功，如同再一次選舉，除謹記兼任黨主席的總統賴清德的「不居功」，亦希望獲得台灣人民肯定與凝結公民力量，一起走完三階投票這段路。

另一名參與盤整資源的黨政人士說，未來進到三階成案後，中央黨部會做出明確宣示，並擬派遣更大規模團隊進駐花蓮等重點選區；另外會推出「大選基本套餐」，協助掛看板、掃市場、宣講並搭配社群宣傳，陸空齊發奧援公民團體。