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飆罵罷免羅廷瑋志工 台中男三字經、五字經連發遭訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
罷免羅廷瑋的「敲羅行動」持續在街頭進行，但張姓男子不滿罷團，用連發三字經與五字經罵人被訴。示意圖／報系資料照
罷免羅廷瑋的「敲羅行動」持續在街頭進行，但張姓男子不滿罷團，用連發三字經與五字經罵人被訴。示意圖／報系資料照

台中市張姓男子在今年4月初，騎機車行經西區中美街時，看到罷免立委羅廷瑋的立牌，張男以三字經、五字經，辱罵在該處的林姓志工，林依蒐證影像提告，檢方近日偵結，依公然侮辱罪起訴。

經查，張姓男子（64歲）在今年4月5日晚間6時許，騎機車行經台中市西區中美街206號前，見該處門口由罷免立委羅廷瑋的志工，擺設「罷免親中賣台的立委」的宣傳立牌，以及供人簽署罷免書，心生不滿。

張男對當時在該處的林姓志工辱罵「愚蠢」，以及三字經、五字經，志工不甘受辱，以當時拍攝的影像向警方提出告訴。

張男在檢方訊問時，否認犯行，辯稱當時只有靠過去說了一句「愚蠢」，因對方人多勢眾，還態度不友善的對他吼叫，他才會將機車掉頭，又辱罵三字經、五字經。

檢方認定，此案由林姓志工指述明確，已有相關的影像光碟，犯行足以認定，依公然侮辱罪起訴。

羅廷瑋 罷免 台中市

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