反罷免開啟陸戰 高虹安竹蓮市場掃街 攤商熱情喊話

新竹市擁有全台唯一立委、市長雙罷免案，二階送件雖然還在查對，但三階投票幾乎勢在必行。綠營發動的雙罷免劍指新竹市藍白主要人物藍委鄭正鈐、市長高虹安，而高虹安近期也動作頻頻，積極展開陸軍攻勢，昨到竹蓮市場展開反罷免掃街行程，沿途與攤商熱情互動、關心民眾。

高虹安昨到竹蓮市場掃街，現場人潮絡繹不絕，歡呼聲、加油聲此起彼落，氣氛如同小型造勢大會般熱烈。途中，有熟識高虹安的攤商親切打招呼，高喊「市長好久不見，還記得我們這攤喔！」也有民眾特地靠近，緊握高的雙手稱「我們一定會出來投票，投下不同意罷免，妳要繼續為新竹打拼」，另有民眾說「市長有做事，我們都看在眼裡」。

民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，民眾黨已正式成立「新竹保安隊」，除支援辦公室行政與總務作業，也將投入實體戰線，包括街頭掃街、路口拜票等基層動員。他強調，不只民眾黨單打獨鬥，藍白在第三階段將全面性合作，行動模式將比照選戰節奏，未來將共同推動包括「選前之夜」與「黃金周」等造勢與衝刺行程。

高虹安說，竹蓮市場是新竹市歷史悠久的重要市場之一，充滿濃厚人情味與生活記憶，她從選舉期間到上任後都常來走動，這次掃街她感受到滿滿的支持與鼓勵，內心十分感動，也把握機會詢問攤商生意狀況、聆聽市政建議，希望民眾一定要出門投下不同意罷免的一票，守護新竹市的穩定與建設。