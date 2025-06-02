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藍委公園辦活動與罷團爆糾紛 議員質疑警方執法不一

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
罷免團體與立委廖偉翔團隊昨在台中豐樂公園人行道發生衝突，民進黨議員林祈烽質疑警方執法標準不一致，涉嫌偏袒特定人士。圖／林祈烽提供
罷免團體與立委廖偉翔團隊昨在台中豐樂公園人行道發生衝突，民進黨議員林祈烽質疑警方執法標準不一致，涉嫌偏袒特定人士。圖／林祈烽提供

民進黨議員今在台中市議會總質詢，指罷免團體昨在台中豐樂公園人行道宣傳罷免，卻遭立委廖偉翔團隊刻意挑釁，導致罷團志工被迫離開，且警方執法標準不一致，涉嫌偏袒特定人士，更以可能違反社維法揚言要處理罷團志工。警察局長李文章說，會進一步了解狀況。

議員林祈烽、楊典忠、施志昌及鄭功進表示，罷團志工昨天依照警方要求，僅在公園外圍人行道發放面紙及扇子宣傳罷免，未使用擴音設備，原本活動順利，卻遭立委廖偉翔團隊持大聲公逼近挑釁，警方不但未對廖偉翔團隊採取措施，反而要求罷團志工移動避讓，更包圍志工保護隔離，志工與孩童皆受到驚嚇。

林祈烽說，警方引用「社維法」，認定志工發放面紙與扇子的行為屬於滋擾，還揚言只要廖偉翔團隊有意見，就要帶志工回去製作筆錄，並移送簡易庭，甚至迫使、勸退罷團離開現場。他質疑警方對廖偉翔團隊的挑釁行為視而不見，明顯有雙重標準，是否「柿子挑軟的吃」？嚴重損害民眾公平表達訴求的自由。

盧秀燕表示，自大罷免以來接獲雙方互相投訴案件相當多，警察相當辛苦，常公親變事主，但政府一定能公平辦理選舉罷免，保障各方利益。

立委廖偉翔辦公室指出，昨在南屯豐樂公園舉辦端午親子活動，有合法申請場地，但罷團仍來「踩場」宣傳，且全無任何活動申請，他們仍釋出善意，並未干預，甚至還請罷團喝飲料，卻頻接獲民眾檢舉罷團滋擾參與活動民眾，甚至發放文宣，最後是自發民眾看不下去，開始在罷團旁宣講號召反罷免，警方擔心雙方衝突升高，才希望雙方都離開，「反罷免方」也尊重警方建議，隨即離開。

立委廖偉翔辦公室強調，希望未來辦理活動時，罷團可尊重主辦單位及參加人員，避免前往挑釁滋事，以免生事端。

罷免

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