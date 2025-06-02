罷瑤二階連署送件露曙光？賴苡任告中選會 法院明下午開庭調查證據

罷免立委吳思瑤第二階段連署將於7日截止，但領銜人張克晉退出，雖罷團欲更換領銜人為詹嘉文，卻因同意書未達標而失敗；「地動刪瑤」召集人賴苡任向法院聲請暫時處分，請求法院命中央選舉委員會受理連署罷免函和連署人名冊，台北高等行政法院定明天下午2點半開庭調查證據。

罷免吳思瑤二階連署將在6月7日截止，而領銜人張克晉日前聲明退出領銜人身分，罷團事後啟動「鮭魚回郵」計畫，募集更改領銜人同意書，並於上月23日送件2400份，欲緊急更換領銜人。

中選會上月28日以北市選委會查對後，有700人並非原本提議人，同意書未達提議人總數1/2以上法定要件，而宣告更換領銜人失敗。賴苡任聲請暫時處分，也提出訴訟，主張第二階段連署書不應該由單一領銜人送件，而是應由連署人送件。

賴苡任聲請暫時處分訴求為，中選回應於吳思瑤罷免案徵求連署期限6月7日屆滿日前，對他代表提出的連署罷免函及檢附連署人名冊正、影本各1份應予受理，並依罷免程序續行查對，如中選會對於查對結果不足法定連署人數通知補提時，應通知他補提。