南投罷免調查曝 馬文君案增199人、游顥案增508人合規
南投縣立委罷免案因「簽名潦草」或「筆跡與戶政資料不符」等理由，遭在地選委會剔除因此須補件，引發民團不滿，中央選舉委員會為此啟動行政調查，結果今天出爐，馬文君罷免案連署書有199人修正為符合規定；游顥罷免案則有508人修正為符合規定。
歷經5月28日至30日實地調查，中選會指出，南投縣第1選區立委馬文君罷免案，原連署人數計2萬709人，不合規定依法應刪除人數計3817人；經複查，其中199人修正為符合規定，修正後符合規定人數計1萬7091人，不合規定依法應予刪除人數計3618人，不足規定人數1531人。
中選會說明，有關姓名書寫錯誤或不明，經複查，不合規定依法應刪除人數由「571人」修正為「374人」；有關戶籍地址書寫錯誤或不明，經複查，不合規定依法應刪除人數由「317人」修正為「315人」。
另外，南投縣第2選區立委游顥罷免案，原連署人數計2萬3160人，不合規定依法應刪除人數計4020人，經複查，其中508人修正為符合規定，修正後符合規定人數1萬9648人，不合規定依法應予刪除人數計3512人，不足規定人數185人。
中選會說明，有關姓名書寫錯誤或不明乙項，經複查結果，不合規定依法應刪除人數由「1212人」修正為「721人」；有關戶籍地址或國民身分證統一編號書寫錯誤或不明，經複查，不合規定依法應刪除人數由「537人」修正為「520人」。
中選會指出，兩件罷免案已進入補件程序，馬文君補件期限為6月3日，游顥補件期限則為6月5日，另針對司法機關偵辦不實連署案，中選會、南投縣選委會當然會依法偕負責查對的戶政機關配合司法檢調機關偵辦。
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