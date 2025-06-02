快訊

放話嫌新設備太貴 台積與艾司摩爾諜對諜

價差達3倍！趁機哄抬票價 菲律賓下令關閉亞航AirAsia MOVE網站

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「氣運驚人」：財庫更飽滿

南投罷免調查曝 馬文君案增199人、游顥案增508人合規

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
中選會今天公布南投縣罷免案行政調查結果。圖／聯合報系資料照
中選會今天公布南投縣罷免案行政調查結果。圖／聯合報系資料照

南投縣立委罷免案因「簽名潦草」或「筆跡與戶政資料不符」等理由，遭在地選委會剔除因此須補件，引發民團不滿，中央選舉委員會為此啟動行政調查，結果今天出爐，馬文君罷免案連署書有199人修正為符合規定；游顥罷免案則有508人修正為符合規定。

歷經5月28日至30日實地調查，中選會指出，南投縣第1選區立委馬文君罷免案，原連署人數計2萬709人，不合規定依法應刪除人數計3817人；經複查，其中199人修正為符合規定，修正後符合規定人數計1萬7091人，不合規定依法應予刪除人數計3618人，不足規定人數1531人。

中選會說明，有關姓名書寫錯誤或不明，經複查，不合規定依法應刪除人數由「571人」修正為「374人」；有關戶籍地址書寫錯誤或不明，經複查，不合規定依法應刪除人數由「317人」修正為「315人」。

另外，南投縣第2選區立委游顥罷免案，原連署人數計2萬3160人，不合規定依法應刪除人數計4020人，經複查，其中508人修正為符合規定，修正後符合規定人數1萬9648人，不合規定依法應予刪除人數計3512人，不足規定人數185人。

中選會說明，有關姓名書寫錯誤或不明乙項，經複查結果，不合規定依法應刪除人數由「1212人」修正為「721人」；有關戶籍地址或國民身分證統一編號書寫錯誤或不明，經複查，不合規定依法應刪除人數由「537人」修正為「520人」。

中選會指出，兩件罷免案已進入補件程序，馬文君補件期限為6月3日，游顥補件期限則為6月5日，另針對司法機關偵辦不實連署案，中選會、南投縣選委會當然會依法偕負責查對的戶政機關配合司法檢調機關偵辦。

罷免

延伸閱讀

馬文君「福壽螺說」發酵 罷馬補件暴衝份數曝光

南投罷馬拚補件…馬文君嗆像「福壽螺」 罷團反批回擊

軍博館經費17億飆破54億 馬文君質疑國防部被廠商牽著走

行政院大砍補助款 立委馬文君批不顧地方死活、懲罰人民

相關新聞

南投罷免調查曝 馬文君案增199人、游顥案增508人合規

南投縣立委罷免案因「簽名潦草」或「筆跡與戶政資料不符」等理由，遭在地選委會剔除因此須補件，引發民團不滿，中央選舉委員會為...

影／立委廖偉翔公園辦活動與罷團相遇 衍生糾紛雙方都有話說

台中市罷免廖偉翔團體今質疑，昨天在豐樂公園舉牌時，遭到廖偉翔的活動工作人員「刻意操弄對立」，致警方突改要求罷免民團撤離。...

鍾小平連署送件數量曝光 喊話黃國昌：號召支持者

罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮近期公布連署份數，目前還差1萬初頭。台北市議員鍾小平今天帶著1049份連署書現身罷吳總部...

反罷戰車出動！藍回防地方 力催不同意罷免票

「大罷免」三階投票逼近，國民黨立委發起全面反罷行動，眾多立委利用端午連假比以往更深入基層，「反罷戰車」今起也陸續上陣。民...

現身新北投力挺罷免吳思瑤 黃國昌：要為柯文哲討公道

罷免「雙吳」團隊端午連假持續連署，立委兼黨主席黃國昌今到新北投為罷免吳思瑤志工加油打氣，痛批吳不斷對民眾黨抹紅、抹黑，甚...

罷免藍白合？黃國昌送「包粽掛飾」 賴苡任：目標一致不分黨派

民眾黨主席黃國昌今天下午到北投為罷免吳思瑤團隊加油打氣，更到北投站與 「地動刪瑤」召集人賴苡任合體，送上「包粽掛飾」祝福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。