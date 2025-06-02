影／立委廖偉翔公園辦活動與罷團相遇 衍生糾紛雙方都有話說

台中市罷免廖偉翔團體今質疑，昨天在豐樂公園舉牌時，遭到廖偉翔的活動工作人員「刻意操弄對立」，致警方突改要求罷免民團撤離。廖偉翔今回應說，他們是在公園辦端午親子活動，有合法申請場地，但罷免團體仍去「踩場」宣傳且全無任何活動申請，僅管如此，他們仍釋出善意，並未干預，甚至同仁還請罷免團體喝飲料。

罷團指出，當時工作人員站在公園外人行道上，未阻礙通行，也未進入特定活動場域，而是待在警方指定的區域，安靜舉牌，傳達民主訴求。活動尾聲臨近，廖偉翔的助理及相關人員開始靠近罷團，甚至對罷團錄影。接著，在警方身後的活動工作人員，刻意大聲嚷嚷，意圖塑造對立氛圍，始讓警方要求罷免團體離開。

罷團說，現場無實質衝突，罷團皆遵守警方建議，卻在助理們採取上述行徑後，突然被警方以「可能會吵架」、「可能違反社維法」為由而請離。

廖偉翔上午回應說，他們頻繁接獲民眾反映， 指罷免團體頻頻滋擾參與活動民眾，甚至發放文宣，僅管如此，但依舊尊重罷免團體意見表達的權利。

他說，最後是民眾看不下去，自發開始在罷免團體旁邊宣講號召反罷免，警方擔心雙方衝突升高，才希望雙方都離開，「反罷免方」也尊重警方建議，隨即離開。希望未來辦理活動時，罷免團體可以尊重主辦單位及參加人員，避免前往挑釁滋事，以免生事端。