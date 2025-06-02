鍾小平連署送件數量曝光 喊話黃國昌：號召支持者

罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮近期公布連署份數，目前還差1萬初頭。台北市議員鍾小平今天帶著1049份連署書現身罷吳總部，受訪時還原第二階段連署的始末，並呼籲民眾黨主席黃國昌號召支持者很重要。

他受訪還原當初連署狀況，那時有分為A、B、C隊，他的服務處是C隊，當時第一階段就連署了4800份，之後詢問國民黨主席朱立倫辦公室主任江俊霆二階段部分，江說希望他們不要連，支持李孝亮，因此也就沒有繼續二階段連署。

鍾小平說，今天的1049份是自己的服務處，同時南門里長郭有賢有帶來150份。他也說，將第一階段簽署的4800份裡面，有多少人送第二階連署，「我們再努力趕第二波；轉乘二階再給李孝亮，時間有點緊迫。」

媒體詢問中正萬華議員協助連署等情況。李孝亮說，郭昭巖議員還在統計要送的連署書數量，一直以來都很盡心盡力幫助收取，就像是鍾小平、吳志剛議員等也是，相信這禮拜就會收到郭議員的連署書。

李孝亮也說，今天收到1049份第二階段連署，加上第一階段連署4800份會陸續轉換成第二階段，就要麻煩鍾小平議員幫忙努力，在最後一個禮拜完成，「那我相信我們有非常大的可能性第二階段可以達標。」

另外，有關民眾黨合作部分。鍾小平說，民眾黨主席黃國昌的重要性，因為三年前罷免林昶佐，當時還差2千件，民眾黨年輕人在最後10天內送來5、6千件。「最後一擊，能不能過，黃國昌號召的年輕支持者也是非常關鍵。」