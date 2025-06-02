快訊

放話嫌新設備太貴 台積與艾司摩爾諜對諜

價差達3倍！趁機哄抬票價 菲律賓下令關閉亞航AirAsia MOVE網站

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「氣運驚人」：財庫更飽滿

聽新聞
0:00 / 0:00

鍾小平連署送件數量曝光 喊話黃國昌：號召支持者

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨北市議員鍾小平。本報資料照片
國民黨北市議員鍾小平。本報資料照片

罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮近期公布連署份數，目前還差1萬初頭。台北市議員鍾小平今天帶著1049份連署書現身罷吳總部，受訪時還原第二階段連署的始末，並呼籲民眾黨主席黃國昌號召支持者很重要。

他受訪還原當初連署狀況，那時有分為A、B、C隊，他的服務處是C隊，當時第一階段就連署了4800份，之後詢問國民黨主席朱立倫辦公室主任江俊霆二階段部分，江說希望他們不要連，支持李孝亮，因此也就沒有繼續二階段連署。

鍾小平說，今天的1049份是自己的服務處，同時南門里長郭有賢有帶來150份。他也說，將第一階段簽署的4800份裡面，有多少人送第二階連署，「我們再努力趕第二波；轉乘二階再給李孝亮，時間有點緊迫。」

媒體詢問中正萬華議員協助連署等情況。李孝亮說，郭昭巖議員還在統計要送的連署書數量，一直以來都很盡心盡力幫助收取，就像是鍾小平、吳志剛議員等也是，相信這禮拜就會收到郭議員的連署書。

李孝亮也說，今天收到1049份第二階段連署，加上第一階段連署4800份會陸續轉換成第二階段，就要麻煩鍾小平議員幫忙努力，在最後一個禮拜完成，「那我相信我們有非常大的可能性第二階段可以達標。」

另外，有關民眾黨合作部分。鍾小平說，民眾黨主席黃國昌的重要性，因為三年前罷免林昶佐，當時還差2千件，民眾黨年輕人在最後10天內送來5、6千件。「最後一擊，能不能過，黃國昌號召的年輕支持者也是非常關鍵。」

罷免

延伸閱讀

監委濫用公務車繼續爆 黃國昌團隊赴監院檢舉要求啟動彈劾

黃國昌檢舉蔡清祥涉濫用公務車 鄭銘謙：依法處理

監院沒半人赴立院備詢 黃國昌轟：太上皇機關嗎？

李俊俋請辭監院秘書長 黃國昌：斷尾求生難以苟同

相關新聞

南投罷免調查曝 馬文君案增199人、游顥案增508人合規

南投縣立委罷免案因「簽名潦草」或「筆跡與戶政資料不符」等理由，遭在地選委會剔除因此須補件，引發民團不滿，中央選舉委員會為...

影／立委廖偉翔公園辦活動與罷團相遇 衍生糾紛雙方都有話說

台中市罷免廖偉翔團體今質疑，昨天在豐樂公園舉牌時，遭到廖偉翔的活動工作人員「刻意操弄對立」，致警方突改要求罷免民團撤離。...

鍾小平連署送件數量曝光 喊話黃國昌：號召支持者

罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮近期公布連署份數，目前還差1萬初頭。台北市議員鍾小平今天帶著1049份連署書現身罷吳總部...

反罷戰車出動！藍回防地方 力催不同意罷免票

「大罷免」三階投票逼近，國民黨立委發起全面反罷行動，眾多立委利用端午連假比以往更深入基層，「反罷戰車」今起也陸續上陣。民...

現身新北投力挺罷免吳思瑤 黃國昌：要為柯文哲討公道

罷免「雙吳」團隊端午連假持續連署，立委兼黨主席黃國昌今到新北投為罷免吳思瑤志工加油打氣，痛批吳不斷對民眾黨抹紅、抹黑，甚...

罷免藍白合？黃國昌送「包粽掛飾」 賴苡任：目標一致不分黨派

民眾黨主席黃國昌今天下午到北投為罷免吳思瑤團隊加油打氣，更到北投站與 「地動刪瑤」召集人賴苡任合體，送上「包粽掛飾」祝福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。