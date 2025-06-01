現身新北投力挺罷免吳思瑤 黃國昌：要為柯文哲討公道

罷免「雙吳」團隊端午連假持續連署，立委兼黨主席黃國昌今到新北投為罷免吳思瑤志工加油打氣，痛批吳不斷對民眾黨抹紅、抹黑，甚至民眾黨委員旁聽就稱是防害司法公正挺貪腐，呼籲民眾站出來，要為柯文哲討公道。

黃國場今天下午與民眾黨黨公職一起到新北投為「掃除綠衛兵」罷免吳思瑤志工團加油打氣，包含民眾黨秘書長兼北市黨部主委周愉修、立法院黨團主任陳智菡，北市4位黨籍議員黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞、張志豪均到場宣講，現場更聚集不少支持者，場面熱鬧。

黃國昌表示，吳思瑤近年來不是站在人民的立場監督政府，反而站在民進黨立場，對於所有其他在野黨的立委，進行造謠抹紅抹黑攻擊，甚至在沒有任何事實證據的情況下，為要製造對立衝突，稱民眾黨是中共同路人，「你憑什麼說民眾黨接受習近平的指揮？」甚至日前柯文哲案開庭，民眾黨委員去旁聽，說是防害司法公正挺貪腐。

黃國昌表示，民進黨過去不斷抹黑柯文哲政績，例如北士科案不斷攻擊，如今黃仁勳說要在該處設廠，每一個人突然變臉全部跑出來蹭，「吳思瑤有什麼資格講政績？」更永遠忘不了，檢方偵辦柯文哲案，將黨檢媒三位一體，將起訴書做成專刊，現在民眾黨要幫柯討一個最基本公道。

黃國昌也說，台灣民眾黨向來都是國家、政黨利益大於個人利益，從來不怕進行政策辯論，但在台灣環境中每一個晚上打開政治節目，媒體卻成為民進黨打手、政治宣傳工具，充滿造謠、抹黑，民進黨除了用謠言、標籤、口號治國，攻擊在野黨，「什麼時候運用手上權力多做一點事？」