快訊

被爆用公務車載愛犬美容 監察院秘書長李俊俋即起請辭

桌球／莊智淵子弟兵葉伊恬遭取消WTT參賽權 體育署重罰桌協暫停補助款

抓到炒匯熱錢！台幣5月狂升2元 央行呼籲：外資要遵守規定

聽新聞
0:00 / 0:00

現身新北投力挺罷免吳思瑤 黃國昌：要為柯文哲討公道

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
罷免綠委吳思瑤二階連署將在6月7日截止，民眾黨主席、立委黃國昌（右二）下午到北投慰問「掃除綠衛兵」志工，受訪時表示，地方黨部將動員請黨員出來簽連署，屆時將連署書轉交給「地動刪瑤」團隊，全力協助罷免吳思瑤。記者林伯東／攝影
罷免綠委吳思瑤二階連署將在6月7日截止，民眾黨主席、立委黃國昌（右二）下午到北投慰問「掃除綠衛兵」志工，受訪時表示，地方黨部將動員請黨員出來簽連署，屆時將連署書轉交給「地動刪瑤」團隊，全力協助罷免吳思瑤。記者林伯東／攝影

罷免「雙吳」團隊端午連假持續連署，立委兼黨主席黃國昌今到新北投為罷免吳思瑤志工加油打氣，痛批吳不斷對民眾黨抹紅、抹黑，甚至民眾黨委員旁聽就稱是防害司法公正挺貪腐，呼籲民眾站出來，要為柯文哲討公道。

黃國場今天下午與民眾黨黨公職一起到新北投為「掃除綠衛兵」罷免吳思瑤志工團加油打氣，包含民眾黨秘書長兼北市黨部主委周愉修、立法院黨團主任陳智菡，北市4位黨籍議員黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞、張志豪均到場宣講，現場更聚集不少支持者，場面熱鬧。

黃國昌表示，吳思瑤近年來不是站在人民的立場監督政府，反而站在民進黨立場，對於所有其他在野黨的立委，進行造謠抹紅抹黑攻擊，甚至在沒有任何事實證據的情況下，為要製造對立衝突，稱民眾黨是中共同路人，「你憑什麼說民眾黨接受習近平的指揮？」甚至日前柯文哲案開庭，民眾黨委員去旁聽，說是防害司法公正挺貪腐。

黃國昌表示，民進黨過去不斷抹黑柯文哲政績，例如北士科案不斷攻擊，如今黃仁勳說要在該處設廠，每一個人突然變臉全部跑出來蹭，「吳思瑤有什麼資格講政績？」更永遠忘不了，檢方偵辦柯文哲案，將黨檢媒三位一體，將起訴書做成專刊，現在民眾黨要幫柯討一個最基本公道。

黃國昌也說，台灣民眾黨向來都是國家、政黨利益大於個人利益，從來不怕進行政策辯論，但在台灣環境中每一個晚上打開政治節目，媒體卻成為民進黨打手、政治宣傳工具，充滿造謠、抹黑，民進黨除了用謠言、標籤、口號治國，攻擊在野黨，「什麼時候運用手上權力多做一點事？」

黃國昌 罷免 柯文哲

延伸閱讀

罷免藍白合？黃國昌送「包粽掛飾」 賴苡任：目標一致不分黨派

黃國昌新北投聲援罷瑤 吳思瑤：車站場域是我文化政績

影／黃國昌赴北投「掃除綠衛兵」攤位助陣 籲團結支持罷免行動

民眾黨出手！罷免吳思瑤還差5000份 黃國昌籲在地黨員出來簽連署

相關新聞

現身新北投力挺罷免吳思瑤 黃國昌：要為柯文哲討公道

罷免「雙吳」團隊端午連假持續連署，立委兼黨主席黃國昌今到新北投為罷免吳思瑤志工加油打氣，痛批吳不斷對民眾黨抹紅、抹黑，甚...

罷免藍白合？黃國昌送「包粽掛飾」 賴苡任：目標一致不分黨派

民眾黨主席黃國昌今天下午到北投為罷免吳思瑤團隊加油打氣，更到北投站與 「地動刪瑤」召集人賴苡任合體，送上「包粽掛飾」祝福...

民眾黨出手！罷免吳思瑤還差5000份 黃國昌籲在地黨員出來簽連署

罷免綠委吳思瑤二階連署將在6月7日截止，「地動刪瑤」召集人賴苡任今早表示還差近5千份才達到目標份數，民眾黨主席、立委黃國...

黃國昌新北投聲援罷瑤 吳思瑤：車站場域是我文化政績

民眾黨主席黃國昌今天聲援罷免民進黨立委吳思瑤行動。吳思瑤說，黃國昌在新北投車站宣講，這場域正是她多年來文化工作成果，也是...

罷免吳思瑤恐功虧一簣？黃國昌喊話領銜人張克晉：放下小我

面綠委吳思瑤「地動刪瑤」團隊領銜人張克晉日前宣布退出，雖然團隊緊急送出更換領銜人同意書，但因未達門檻，未獲中選會同意，罷...

陳瑩要朱立倫為死亡連署道歉 傅崐萁：綠鋪天蓋地詐騙

罷免民進黨原住民立委因未送件告終，遭提案的立委陳瑩批評，國民黨主席朱立倫該為不當言論及死亡連署道歉。國民黨立法院黨團總召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。