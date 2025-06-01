罷免藍白合？黃國昌送「包粽掛飾」 賴苡任：目標一致不分黨派

民眾黨主席黃國昌今天下午到北投為罷免吳思瑤團隊加油打氣，更到北投站與 「地動刪瑤」召集人賴苡任合體，送上「包粽掛飾」祝福順利，並簡單握手寒暄。賴強調，只要是反對、對抗民進黨無論什麼黨都沒關係，也希望在剩下幾天和各界有合作空間，達到目標份數。

賴苡任原訂今天下午現身新北投「掃除綠衛兵」罷瑤連署站，與黃國昌及民眾黨公職合體宣傳罷免連署，不過今天下午在媒體匡表示，改到北投舉辦宣講活動，而黃國昌則在原訂行程結束後，到北投與賴苡任致意，但因為賴在北投未申請路權，被捷運站人員驅趕，黃到場僅與賴簡單握手致意，並送出「包粽掛飾」祝福團隊一切順利便離開。

賴苡任表示，其實在北投、石牌、芝山站，每一天都從下午3點到晚上8點就有固定的連署站，今天正逢假日才想說改為分進合擊，綠衛兵那邊很多大咖到場，就不需要再集中所有資源在一個點，就回到原本開設攤位，希望能夠有更多的民眾可以看到團隊。

賴苡任強調，希望雙方都有合作空間，希望能達到連署目標總數2.7萬份，現階段不管是國民黨還是民眾黨都有給予支持，當然兩個黨的屬性、文化、組成也不盡然相同，但都在用各自的方式努力，而罷團、志工、團隊每一位成員，也都用自己的方式努力，大家終極目標就是希望去罷免吳思瑤。

至於與黃國昌互動友善，未來是否有機會加入民眾黨，賴苡任表示，過去在立法院擔任助理，就與很多立委助理或立委有認識，之前與黃國昌有很多聯絡，其實就是以自然的方式及感情，合作推動這次的罷免，無論今天什麼樣的黨籍，只要站出來反對、對抗民進黨，相信不管掛什麼黨都沒關係。